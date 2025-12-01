ଏହି ମସିହା ପରଠୁ ଠପ ହେଇଯିବ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା! କିଭଳି ଲାଗିବ ଏଥିରେ ବ୍ରେକ; ବାସ୍ତବ କଥା ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ
୨୦୮୦ ପରଠୁ କମିବ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଚିନ୍ତାଜନକ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ IASP ର ମିଳିତ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୨୦୮୦ମସିହାରେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଜନ୍ମହାର ହଠାତ୍ ଶୂନ୍ୟକୁ ଖସିଯିବ, ବରଂ ପ୍ରାୟ ଜନ୍ମ ସହିତ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ଏବଂ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ୧.୮ ରୁ ୧.୯ ବିଲିୟନ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ପିଢ଼ି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସହରାଞ୍ଚଳ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବାରର ଆକାରକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି।ଦୁନିଆରେ କମ୍ ଲୋକ ରହିବା ବି ଏକ ସମସ୍ୟା । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଧନୀ, ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ମହିଳା ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାର ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେବ ।
୨୦୦୦ ମସିହାରେ, ମୋଟ ପ୍ରଜନନ ହାର ୩.୫ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ହାରାହାରି ଜଣେ ମହିଳା ତିନିରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଏହି ହାର ପ୍ରାୟ ୧.୯ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ନିଜେ ଏକ ସଙ୍କେତ ଯେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୁଇଟିରେ ସୀମିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେଉଛନ୍ତି।
ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଜଳ, ଶକ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହ୍ରାସ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଏକ ନୂତନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ଯେପରି ବୃଦ୍ଧ ଜନସଂଖ୍ୟା।
ଜନ୍ମହାର ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ, ବୟସ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧିଗୁଡ଼ିକରେ କର୍ମଶକ୍ତି ହ୍ରାସ କରିପାରେ, ଯାହା ପେନସନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚାପ ପକାଇପାରେ। ଏହା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଘଟଣା ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହା ସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ, ଜାପାନ, ତା’ପରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିରୀକରଣ ପରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଭାରତ ସମାନ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିପାରେ, ବିଶେଷକରି ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଏବଂ ପିତାମାତା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା।