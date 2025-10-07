ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; Confirm ଟିକେଟରେ ଏଣିକି କରିହେବ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପଇସା ବି କଟିବନି

ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର । Confirm ଟିକେଟରେ ଏଣିକି କରିହେବ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଏଥିସହ ଆଉ ପଇସା ବି କଟିବନି ।

By Seema Mohapatra
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କନଫର୍ମ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟର ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। କନଫର୍ମ ଟିକେଟକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ୟାନ୍ସେଲେସନ ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ପାଟନା ପାଇଁ ଏକ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ ଅଛି, ଏବଂ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଟିକେଟ କିଣିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କନଫର୍ମ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟର ତାରିଖ ଅନଲାଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସମାନ ଟିକେଟ ବ୍ୟବହାର କରି ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ପାଟନା ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ।

ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତାପରେ ଏକ ନୂତନ ତାରିଖ ପାଇଁ ପୁନଃବୁକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା କ୍ୟାନ୍ସଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖ ପାଇଁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ।

ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାନୁଆରୀରୁ ଅନଲାଇନ୍ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହେବ

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ବହୁ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା କଟାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତ୍ରା ନକରି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନୁହେଁ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାନୁଆରୀରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ଯାତ୍ରା ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

 

