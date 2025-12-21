କ’ଣ କୁହୁଡି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେନ ବିଳମ୍ବ କି! କେମିତି ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ ଟିକେଟ ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ରେଳବାଇର ନିୟମ

By Jyotirmayee Das

Railway Rule: ବଢ଼ୁଥିବା କୁହୁଡ଼ି ପ୍ରଭାବରୁ ଟ୍ରେନ୍ ବିଳମ୍ବ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ଗତ ସପ୍ତାହେ ଧରି ଟ୍ରେନ୍ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲିଛି। ଟ୍ରେନ ଷ୍ଟେସନରୁ ବିଳମ୍ବରେ ଛାଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବା । ଆଜିକାଲି ଟ୍ରେନ୍ ୧୨-୧୨ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଯାହାଦ୍ଵାରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ଵଭାବିକ ଭାବରେ ଆସୁଥିବ ଯେ, ଏବେ ଆପଣ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆପଣ କ’ଣ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ?

କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ କୁହୁଡି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକେଟ୍ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ରେଳବାଇ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟରେ…

କେତେ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ:

ରେଳ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ ୩ ଘଣ୍ଟା (୧୮୦ ମିନିଟ୍) କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବାକୁ ହକଦାର। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ।

ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେଟର ୧୦୦% ଫେରସ୍ତ ପାଇ ପାଇବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୋର୍ଡିଂ ଷ୍ଟେସନରୁ ଟ୍ରେନଟି ୩ ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ଅଥବା ତୁମେ ସେହି ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିନାହଁ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ ବିଳମ୍ବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ TDR (ଟିକେଟ ଜମା ରସିଦ) ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ।

ଏହି ନିୟମ ତିନୋଟି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ: ଅନଲାଇନରେ କିମ୍ବା କାଉଣ୍ଟରରୁ ବୁକ୍ କରାଯାଇଥିବା ସାଧାରଣ ଟିକେଟ୍, ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ।

ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ (IRCTC) ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ:

  1. ପଦକ୍ଷେପ ୧: IRCTC ୱେବସାଇଟ୍/ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ।
  2. ପଦକ୍ଷେପ 2: My Bookingsକୁ ଯାଆନ୍ତୁ
  3. ପଦକ୍ଷେପ 3: ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଟିକେଟ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ
  4. ପଦକ୍ଷେପ ୪: ଫାଇଲ୍ TDR ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ
  5. ପଦକ୍ଷେପ ୫: କାରଣ ଚୟନ କରନ୍ତୁ – ‘ଟ୍ରେନ୍ ୩ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି’
  6. ପଦକ୍ଷେପ 6: ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ
  7. ଟ୍ରେନର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଅଧିକାଂଶ ଟ୍ରେନର ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ TDR ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ।

 

