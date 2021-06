ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିଖବର: ୬୬୦ ଟ୍ରେନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ରେଳ ବିଭାଗ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ରୁଟ୍ ସାମିଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମାଲଲା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଅନଲକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଗତ ୧୨ ଦିନ ହେବ ଦୈନିକ ୧ ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ କରୋନା ପଜିଟିଭ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଆଉ ୬୬୦ ଟ୍ରେନର ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ରେଳ ବିଭାଗ ।

ତେବେ କରୋନା କାଳରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଗମ କରିବା, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଗତିବିଧି ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗାଇବା ଓ ବିଭିନ୍ନ ମୂଳ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଅପେକ୍ଷା ତାଲିକା ହଟାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିବା ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

For the convenience of passengers, Indian Railways approves 660 more trains in June 2021.

About 983 Mail/Express trains are being operated.https://t.co/gr4OiX7plf pic.twitter.com/RsphvPGxaD

