ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କି? ଏହି ଜିନିଷ ୪୦ କିଲୋରୁ ଅଧିକ ନେଲେ ହେବ ଜରିମାନା, ଜାଣନ୍ତୁ ନିୟମ!

ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କି? ଏହି ଜିନିଷ ୪୦ କିଲୋରୁ ଅଧିକ ନେଲେ ହେବ ଜରିମାନା

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଯଦି ଆପଣ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଫ୍ଲାଇଟ୍‌ରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ସାଥୀରେ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନିୟମ କେବଳ ବିମାନ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ନୁହେଁ।

ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସାଥୀରେ ଜିନିଷ ନେବାର ଏକ ସୀମା ରହିଛି। ଯଦି କେହି ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ସାଥୀରେ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ କେତେ ଜିନିଷ ନେଇପାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।

ଅଧିକ ଜିନିଷ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଅଛି ଏବଂ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ, ତେବେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ କରନ୍ତୁ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ନା ବତକ ଅଣ୍ଡା, ଜାଣନ୍ତୁ…

ଭାରତ ନା ପାକିସ୍ତାନ, କେଉଁ ଦେଶର ମୁସଲମାନ…

ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରେଳବାଇର ଲଗେଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାକୁ ଯାଇ ଜିନିଷପତ୍ର ପାଇଁ ବୁକିଂ କରାନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରାୟ ୧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଲଗେଜ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ କାମ ଶେଷ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନହୁଏ।

ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜରିମାନା: ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଚେକିଂ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ।

ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଜିନିଷ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଲଗେଜ୍ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଜିନିଷ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ବୁକିଂ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ୬ ଗୁଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଲଗେଜ୍ ସୀମା: ରେଳ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସ୍‌ର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଜିନିଷ ନେବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ।

ଜେନେରାଲ୍ ବଗିରେ ଆପଣ ୩୫ କିଗ୍ରା ଲଗେଜ୍ ମାଗଣା ନେବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଲିପରରେ ୪୦ କିଗ୍ରା, ଥାର୍ଡ ଏସିରେ ୪୦ କିଗ୍ରା, ସେକେଣ୍ଡ ଏସିରେ ୫୦ କିଗ୍ରା ଓ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏସିରେ ୭୦ କିଗ୍ରା ଓଜନର ଲଗେଜ୍ ନେଇପାରିବେ ।

ଏହି ଭୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିପାରେ ଭାରି: ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ: ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀରେ ଛୋଟ ପିଲା କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଅତ୍ୟାଧିକ ଜିନିଷ ନନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଜିନିଷ ଥିଲେ ଆପଣ ପରିବାର ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ।

ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ଭଳି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଜିନିଷ ନେବା ଉଚିତ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରେଳ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେବ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟେସନ୍‌ରେ ଥିବା କୁଲିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ।

You might also like More from author
More Stories

କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ନା ବତକ ଅଣ୍ଡା, ଜାଣନ୍ତୁ…

ଭାରତ ନା ପାକିସ୍ତାନ, କେଉଁ ଦେଶର ମୁସଲମାନ…

ନୂଆ ବାସନରୁ ଛାଡ଼ୁନି କି ଷ୍ଟିକର୍ ଗ୍ଲୁ?…

ମାତ୍ର ୧ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ଜିଓହଟ୍‌ଷ୍ଟାର୍…

1 of 26,020