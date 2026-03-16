Train Cancelled: ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ! ମାର୍ଚ୍ଚ 17ରୁ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସବୁ ଟ୍ରେନ ବାତିଲ, ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଚେକ କରନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ
ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ! ମାର୍ଚ୍ଚ 17ରୁ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସବୁ ଟ୍ରେନ ବାତିଲ
Indian Railways: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ଟ୍ରେନ ପରିଚାଳନା କରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନେକ ଲୋକ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପଡେଟ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ – ବିଶେଷକରି ୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୨୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ – ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେସ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଟ୍ରେନକୁ ବାତିଲ୍ କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେଉଁ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକର ରୁଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡାଇ ପାରିବେ…
ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ବାତିଲ ରହିବ
ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 68077/68078 ଆଦ୍ରା–ଭଦ୍ର–ଆଦ୍ରା MEMU ମାର୍ଚ୍ଚ 17, ମାର୍ଚ୍ଚ 19, ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 22, 2026 ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତିଲ ରହିବ।
ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 68090/68089 ଆଦ୍ରା–ମିଦନାପୁର–ଆଦ୍ରା MEMU ମାର୍ଚ୍ଚ 17, ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 22, 2026 ରେ ବାତିଲ ରହିବ।
ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 68079/68080 ଭୋଜୁଡିହ–ଚନ୍ଦ୍ରପୁରା–ଭୋଜୁଡିହ MEMU ମାର୍ଚ୍ଚ 17, ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 22, 2026 ରେ ବାତିଲ ରହିବ।
ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଡାଇଭର୍ଟ ବା ରୁଟ ବଦଳାଯିବ
ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 68056/68060 ଟାଟାନଗର–ଆସାନସୋଲ୍–ବାରଭୂମ୍ MEMU ପାସେଞ୍ଜର 16 ମାର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁଟ୍ରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ କେବଳ ଆଦ୍ରା ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଏହା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ।
ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୬୦୧ ଟାଟାନଗର-ହାଟିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରେ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯିବ। ସିନି-ପୁରୁଲିଆ-କୁଷ୍ଟୌର-ମୁରି ରୁଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ସିନି-ଗୋଡବାର-ମୁରି ଦେଇ ଚଳାଚଳ କରିବ। ରୁଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେସନରେ ଏହାର ରହଣି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।
ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲିବ
ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 63591 ବୋକାରୋ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି–ଆସାନସୋଲ୍ MEMU ପାସେଞ୍ଜର 16 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 20 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ବୋକାରୋ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟିରୁ ଛାଡିବ।
ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 18020 ଧନବାଦ–ଝାରଗ୍ରାମ MEMU ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ 16 ମାର୍ଚ୍ଚ, 18 ମାର୍ଚ୍ଚ, 19 ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ 22 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ରେ ଧନବାଦରୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଛାଡିବ।