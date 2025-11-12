ରେଳବାଇର ‘ଚାଇଲ୍ଡ ଟିକେଟ୍ ପଲିସି’: ଏହି ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବେ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ମିଳିବନି ସିଟ୍ 

ରେଳବାଇର ‘ଚାଇଲ୍ଡ ଟିକେଟ୍ ପଲିସି’

By Jyotirmayee Das

Child Ticket Policy: ଶୀତ ଛୁଟି ଏବଂ ନୂଆ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି । ଚାଇଲ୍ଡ ଟିକେଟ୍ ପଲିସି ଭାବରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଏହି ନିୟମରେ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେବାକୁ ପଡି଼ବ । 

ଯଦି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଚାଇଲ୍ଡ ଟିକେଟ ପଲିସିର ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଭଲଭାବରେ ନଜାଣିଲେ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିପାରନ୍ତି ।

ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ଏବଂ ଭଡ଼ା ନିୟମାବଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ସଂଶୋଧିତ ୨୦୨୦ ରେଳ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ପିଲାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ଦର ବୟସ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ।

ଏପରି ପିଲାମାନେ ମାଗଣାରେ ଟ୍ରେନରେ ଟିକେଟ୍ ବିନା ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୃଥକ ସିଟ୍ କିମ୍ବା ବର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାଟି ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ସିଟ୍ କିମ୍ବା ବର୍ଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ତଥାପି, ଯଦି ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପିଲା (ଯାହାଙ୍କ ବୟସ ୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍) ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ସିଟ୍ କିମ୍ବା ବର୍ଥ ଯୋଗାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ତେବେ ୫ ବର୍ଷରୁ ୧୨ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ଯଦି ଏକ ପୃଥକ ସିଟ୍ କିମ୍ବା ବର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ନହୁଏ, ତେବେ ପିଲାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ଏକ ରିହାତି ଭଡ଼ା (ହ୍ରାସ ଭଡ଼ା) ରେ ବୁକ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ସେହିପରି ଯଦି ଏକ ପୃଥକ ସିଟ୍ କିମ୍ବା ବର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ପିଲାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ଭଡ଼ାରେ ଦେୟ ନିଆଯିବ।

୧୨ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରେଳବାଇ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଯାତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ୬ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୦ ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ସର୍କୁଲାର ଅନୁଯାୟୀ, ୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ବିନା ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୃଥକ ସିଟ୍ କିମ୍ବା ବର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସିଟ୍ କିମ୍ବା ବର୍ଥ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି, ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ଭଡ଼ା ଲାଗୁ ହେବ।

