ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ବଢ଼ିଲା ଟ୍ରେନ ଭଡ଼ା, ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀ ସହିତ ଏସିରେ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି; ଜାଣନ୍ତୁ ନୂତନ ଦର…

Railways Fare Hike: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଡିସେମ୍ବର ୨୬, ୨୦୨୫ ଠାରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଭଡ଼ା ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତଥାପି, କମ୍ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ରେଳବାଇ ୨୧୫ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ନକରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

୨୧୫ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ: ରେଳବାଇ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀରେ ୨୧୫ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଭଡ଼ା ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କମ୍ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରେଳବାଇ କହିଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

ଦୀର୍ଘ ଦୂରତାରେ ଭଡ଼ା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ: ରେଳବାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ୨୧୫ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟରରେ ୧ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯେତେବେଳେ ମେଲ୍/ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଏସି ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟରରେ ୨ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପାଟନାରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ କିଲୋମିଟର। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ଆପଣ ଜନ ସାଧାରଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (ନନ୍-ଏସି) ରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ତେବେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ୨୦ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

BSNL ଆଣିଲା ଦମଦାର ଅଫର୍, ଦିନକୁ ମାତ୍ର ୫…

Gold Price: ଛୁଟି ଦିନରେ ସୁନା ଦରରେ ବଡ଼…

ରେଳବାଇ ଆକଳନ କରୁଛି ଯେ ଏହି ଭଡ଼ା ସମାୟୋଜନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୬୦୦କୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ମିଳିବ। ରେଳବାଇ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପରିମାଣ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ଷ୍ଟେସନ ସୁବିଧା, କୋଚ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।

You might also like More from author
More Stories

BSNL ଆଣିଲା ଦମଦାର ଅଫର୍, ଦିନକୁ ମାତ୍ର ୫…

Gold Price: ଛୁଟି ଦିନରେ ସୁନା ଦରରେ ବଡ଼…

EPFOର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; PF ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ…

ଏହି ମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସରକାର ପଠେଇବେ ୫୪,୦୦୦…

1 of 2,567