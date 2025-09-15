Railway New Rule: ଟିକେଟ ବୁକିଂକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ; ୧ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ନିୟମ ; ଜାଣନ୍ତୁ …

Railway New Rule: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ୧ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ନିୟମ ; ଜାଣନ୍ତୁ ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ନିୟମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ନିୟମ ୧ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ ରୁ ଲାଗୁହେବ। ତେବେ ଏହି ନିୟମ କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁହେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ ଖୋଲିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ୧୫ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ।

ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ, ଏହି ନିୟମ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଉଭୟରେ ଲାଗୁ ହେବ। ରେଲୱେର ପ୍ରାଧିକୃତ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ ଖୋଲିବାର ପ୍ରଥମ ୧୦ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

କିପରି କାମ କରିବ ନୂଆ ନିୟମ:ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ନଭେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ବୁକିଂ ୱିଣ୍ଡୋ ୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିନ ୧୨:୨୦ ରେ ଖୋଲିବ। ୧୨:୨୦ ରୁ ୧୨:୩୫ ମଧ୍ୟରେ, କେବଳ ଆଧାର-ଯାଞ୍ଚିତ IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏହି ଟ୍ରେନ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ବିନା କୌଣସି ବୁକିଂ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ।

ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ:ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣକୁ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ ରେ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର-ଯାଞ୍ଚିତ IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟ ରଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲା। ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ନଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିବାରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା।

ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ’ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ?ଅସୁବିଧା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅକ୍ଟୋବର୧ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ସେମାନଙ୍କର IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନୂତନ ନିୟମ ବିଶେଷକରି ବୁକିଂ ୱିଣ୍ଡୋର ପ୍ରଥମ ୧୫ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟର ଚାହିଦା ସର୍ବାଧିକ ଥାଏ।

