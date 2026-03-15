ରେଳବାଇର ଏହି ସ୍କିମରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଟିକେଟ୍ ସହ ଚା-ଜଳଖିଆ, ଲଞ୍ଚ-ଡିନର୍ ବି ମାଗଣା

By Jyotirmayee Das

Indian Railway: ରେଳବାଇ ଏହାର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଟିକେଟ୍, ଚା, ଜଳଖିଆ ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଏବଂ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଆଉ କେବଳ ଏକ ରେଳ ଯାତ୍ରୀ ରହିବେ ନାହିଁ; ଆପଣ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ମାଗଣା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । କାରଣ ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ।

ରେଳବାଇ ଏକ ଲୟାଲିଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଯାତ୍ରା ପଦ୍ଧତି ବାଛିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ରେଳବାଇର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ରଣନୈତିକ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଯେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବଜେଟ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି।

ରେଲୱେ ଲୟାଲିଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କ’ଣ?

ରେଲୱେର ଲୟାଲିଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଧୀନରେ, ଟ୍ରେନରେ ବାରମ୍ବାର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିବା ଦୂରତା (ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର) ଆଧାରରେ ପୁରସ୍କାର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ୟାଟରିଂ ଠାରୁ ଟିକେଟ୍ ଭଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପାଇଁ ରିଡିମ୍ କରାଯାଇପାରିବ।

ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, IRCTC ପୋର୍ଟାଲ୍‌କୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ୱାଲେଟ୍ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯିବ; ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଯେତେ ଅଧିକ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା କରିବେ, ସେତେ ଅଧିକ ‘ରେଲୱେ ପଏଣ୍ଟ’ ପାଇବେ। ଏହି ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ନଗଦ ପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଏପ୍ରିଲରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏବଂ ତେଜସ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଟ୍ରେନରେ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଡିଜିଟାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍

ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ, ଏକ ଦୃଢ଼ ଡିଜିଟାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିକଶିତ କରାଯିବ – ଯାହା ଦୈନିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାରବାର ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ। ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏହି ପରିମାଣର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିନାହିଁ, ଯାହା ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଏକ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ସହିତ ଏକ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ ଗ୍ରାହକ ଉଭୟଙ୍କୁ ସଡ଼କ କିମ୍ବା ବିମାନ ଯାତ୍ରା ବଦଳରେ ରେଳ ଯାତ୍ରା ବାଛିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା । କାରଣ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକର ପରିବେଶଗତ ପ୍ରଭାବ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ।

ଯାତ୍ରୀମାନେ କ’ଣ ଲାଭ ପାଇବେ?

ରେଳବାଇ ଦାବି କରେ ଯେ, ଏହା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏହା ୭୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ୩୫୦୦ କିଲୋମିଟର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଥିବା ଟ୍ରେନ ଏବଂ ୩୦ ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନିକ ଯାତ୍ରୀ ଆଧାରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ପୁରସ୍କାର ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ଯେପରିକି, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ସମୟରେ ମୂଳ ଭଡ଼ାରେ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ସଂଗୃହିତ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇପାରିବେ।

ଏହା ସହିତ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଉଞ୍ଜରେ ମାଗଣାରେ ଆରାମ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଇ-କେଟରିଂ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରେନରେ ମାଗଣାରେ ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତୃତୀୟ ଏସିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏସିକୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏସିରୁ ପ୍ରଥମ ଏସିକୁ ଟିକେଟ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

