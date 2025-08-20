ଲଗେଜ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବ ରେଲଓ୍ବେ, ଅଧିକ ଓଜନ ବ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ହେବ ଟଙ୍କା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଭାରୀ ବ୍ୟାଗ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ରେଳବାଇ ଏବେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଲଗେଜ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଯେପରି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବ୍ୟାଗର ଓଜନ ଓଜନ କରାଯାଏ, ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଅର୍ଥାତ୍, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ଲଗେଜ ବହନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ଏକ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଲୀପ କୁମାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେଠାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସେମାନଙ୍କର ଲଗେଜ ଓଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଓଜନ ମେସିନ ଲଗାଯିବ ଏବଂ ଯଦି ବ୍ୟାଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଜନଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯିବ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ପ୍ରୟାଗରାଜ, ମିର୍ଜାପୁର, କାନପୁର ଏବଂ ଆଲିଗଡ଼ ଭଳି ବଡ଼ ଷ୍ଟେସନରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି ।
କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେ ଲଗେଜ୍- ରେଳବାଇର ନିୟମ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁସାରେ ଲଗେଜ୍ ବହନର ସୀମା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ଏସୀରେ ସର୍ବାଧିକ ଓଜନ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଓଜନ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ ।
ପ୍ରଥମ ଏସିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ 70 କିଲୋଗ୍ରାମ ଲଗେଜ୍ ବହନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ, ସହିତ 15 କିଲୋଗ୍ରାମ ଅତିରିକ୍ତ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ପାର୍ସଲ ଭ୍ୟାନରେ 65 କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗେଜ୍ ବୁକ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏସିରେ 50 କିଲୋଗ୍ରାମ ସୀମା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 10 କିଲୋଗ୍ରାମ ରିହାତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ପାର୍ସଲ ଭ୍ୟାନରେ 30 କିଲୋଗ୍ରାମ ଅଧିକ ବହନ କରାଯାଇପାରିବ। ତୃତୀୟ ଏସି ଏବଂ ଏସି ଚେୟାର କାର୍ ରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ 40 କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗେଜ୍ ବହନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। 10 କିଲୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ରିହାତି ଅଛି। ପାର୍ସଲ ଭ୍ୟାନରେ 30 କିଲୋଗ୍ରାମ ଅଧିକ ବୁକ୍ କରାଯାଇପାରିବ।
ସ୍ଲିପର୍ କ୍ଲାସରେ 40 କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗେଜ୍ ମାଗଣା ହେବ, 10 କିଲୋଗ୍ରାମ ଅତିରିକ୍ତ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ପାର୍ସଲ ଭ୍ୟାନରେ ୭୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁକିଂ କରାଯାଇପାରିବ। ସାଧାରଣ/ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଯାତ୍ରୀମାନେ ୩୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗେଜ୍ ବହନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଏଥିରେ ୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପାର୍ସଲ ଭ୍ୟାନରେ ୬୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗେଜ୍ ପଠାଯାଇପାରିବ।
ବ୍ୟାଗର ଆକାର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯିବ- କେବଳ ଓଜନ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଗର ଆକାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ । ସାଧାରଣତଃ, ଏକ ଟ୍ରଙ୍କ, ସୁଟକେସ୍ କିମ୍ବା ବାକ୍ସର ଆକାର ୧୦୦ ସେମି x ୬୦ ସେମି x ୨୫ ସେମି ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏସି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଚେୟାର କାର୍ ପାଇଁ, ଏହି ସୀମା ଆହୁରି କମ୍, ୫୫ ସେମି x ୪୫ ସେମି x ୨୨.୫ ସେମି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼, ତେବେ ଏହାକୁ ବ୍ରେକ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୱାରା ପଠାଇବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୩୦ ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବ ।
୫ ରୁ ୧୨ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲଗେଜ୍ ଛାଡ଼ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ବୟସ୍କଙ୍କ ପରି ଅଧିକ ଓଜନ ବହନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ, ୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ କାହାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ ସହିତ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ।