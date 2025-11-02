Indian Railways: ଲୋୟର ବର୍ଥରେ ବସିବା ଶୋଇବା ନିୟମକୁ ନେଇ ରେଳବାଇର ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର
ଲୋୟର ବର୍ଥରେ ବସିବା ଶୋଇବା ନିୟମକୁ ନେଇ ରେଳବାଇର ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଲୋୟର ବର୍ଥ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଲୋୟର ବର୍ଥ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି।
ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସିଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସହଜ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସିବା ଏବଂ ଶୋଇବା ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଛି।
କାହାକୁ ଲୋୟର ବର୍ଥ ପ୍ରାଥମିକତା ମିଳିବ?
ନୂତନ ରେଳବାଇ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ଲୋୟର ବର୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ, ସିଷ୍ଟମରେ 45 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଲୋୟର ବର୍ଥ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଏକ ସିଟ୍ ଖାଲି ଥାଏ, ତେବେ ସିଷ୍ଟମ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବରେ ଲୋୟର ବର୍ଥ ଆବଣ୍ଟନ କରିବ। ଟିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କର୍ମଚାରୀ (TTEs)ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସିଟ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି । ଯଦି ସେମାନେ ଉପର କିମ୍ବା ମଧ୍ୟ ବର୍ଥ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲୋୟର ବର୍ଥ ଖାଲି ଥାଏ, ତେବେ TTE ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବ ।
ଲୋୟର ବର୍ଥ ବୁକିଂ ଏବେ ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ନିର୍ଭର
ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଲୋୟର ବର୍ଥ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଳବାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଲୋୟର ବର୍ଥ କେବଳ ସେତେବେଳେ ବୁକ କରିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବ। ଖାଲି ସିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ ହିଁ ସିଷ୍ଟମରେ “ଲୋୟର ବର୍ଥ ବିକଳ୍ପ” ଚୟନ କରାଯାଇପାରିବ।
RailOne ଆପ୍ ସହିତ ଏବେ ସହଜ ବୁକିଂ
ରେଳବାଇ ସମ୍ପ୍ରତି RailOne ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ୱାନ୍-ଷ୍ଟପ୍ ସମାଧାନ। ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା, ଯେପରିକି ସିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧତା, ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଟ୍ରାକିଂ, ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଲୋୟର ବର୍ଥ ସଂରକ୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଟେକନିକାଲ ସୁଧାର କରାଯାଇଛି, ଯଦ୍ବାରା ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ଯେପରି ହେବାକୁ ନ ପଡ଼େ ।
ଶୋଇବା ଏବଂ ବସିବା ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି
ଏହା ସହ ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଟ୍ରେନରେ ଶୋଇବା ଏବଂ ବସିବା ସମୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। ସଂରକ୍ଷିତ କୋଚରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରାତି 10 ଟାରୁ ସକାଳ 6 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଏହା ପରେ, ଦିନ ସମୟରେ, ଅସୁବିଧା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପାର୍ଶ୍ଵ ତଳ ବର୍ଥରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଦିନବେଳା, RAC (ବାତିଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂରକ୍ଷଣ) ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ଵ ଉପର ବର୍ଥରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏକାଠି ବସିପାରିବେ। ତଥାପି, ରାତି 10 ଟାରୁ ସକାଳ 6 ଟା ମଧ୍ୟରେ, ପାର୍ଶ୍ଵ ଉପର ବର୍ଥରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ତଳ ବର୍ଥ ଉପରେ କୌଣସି ଦାବି ରହିବ ନାହିଁ।
ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
ରେଳୱେ କହିଛି ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଉତ୍ତମ, ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରୀ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହା କେବଳ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ମହିଳା ଏବଂ ଅକ୍ଷମ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ରାତିରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶୋଇବା ଏବଂ ଦିନରେ ବସିବା ବିଷୟରେ ବିତର୍କର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଘଟାଇବ।