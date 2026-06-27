ଯାତ୍ରା ପରେ କେମିତି ପାଇଲେ ଟିକେଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ? କଣ ରହିଛି ନିୟମ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ପୂରା ରିପୋର୍ଟ

ଯାତ୍ରା ପରେ କେମିତି ପାଇଲେ ଟିକେଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ? କଣ ରହିଛି ନିୟମ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ପୂରା ରିପୋର୍ଟ
ଏଲ୍ସିସି ସେତେବେଳେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶ୍ରେଣୀ (କ୍ଲାସ୍) ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ଟିକେଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନରେ ଟିଟିଇଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଏକ ଏଲ୍ସିସି(ଲୋୟର କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍) ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରିଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଲୋୟର କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ’ଣ?
ଏଲ୍ସିସି ସେତେବେଳେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶ୍ରେଣୀ (କ୍ଲାସ୍) ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଏସିର ଟିକେଟ୍ କରି ସେକେଣ୍ଡ ଏସି ବା ଲୋୟର କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଟ୍ ନମିଳିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପର୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଟିକେଟ୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଲୋୟର କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଆପଣ ଟିଟିଇଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଏଲ୍ସିସି ବନାଇ ପାରିବେ।
ଏଲ୍ସିସି କେମିତି ତିଆରି ହେବ ଓ କେମିତି କ୍ଲେମ୍ କରିବେ?
ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଟିଇଙ୍କଠାରୁ ଏଲ୍ସିସି ବନାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମୌଳିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପର୍ କ୍ଲାସ୍ ଟିକେଟ୍ ଓ ଏକ ପରିଚୟ ପତ୍ର; ଯେମିତି- ଆଧାର କାର୍ଡ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଭୋଟର ଆଇଡି ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ଟିଟିଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତିଆରି କରି ଦେବେ। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଆରସିଟିସିର ଠିକଣାକୁ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇବାକୁ ହେବ। ଏହା ସହିତ ନିଜ ଟିକେଟ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ବିବରଣୀ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଡିଆର୍ ଫାଇଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ରେଳବାଇରେ ଟିକେଟ ରିଫଣ୍ଡ କେବେ କେବେ ମିଳିଥାଏ?
ମନେକରନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ୱେଟିଂ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା କନଫର୍ମ ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେଟ ବାତିଲ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେଟ ଟଙ୍କା ୨୪ ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରିଫଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ ୩ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲୁଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କ୍ଲେମ୍ କରି ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସେଲ କରିପାରିବେ। ଟିକେଟ୍ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ମିଳିଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ବୁକିଂ କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିନଥାଏ। ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା କଟିଯାଇଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଆଇଆର୍ସିଟିସି କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବର ୧୩୯କୁ ଫୋନ କରି ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇ ପାରିବେ।