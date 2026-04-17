ଟ୍ରେନରେ ଏମାନେ କରିପାରିବେ ମାଗଣାରେ ଯାତ୍ରା, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ମିଳିବ ପ୍ରଚୁର ଫାଇଦା
Free Train Ticket: ପ୍ରତିଦିନ ଭାରତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା କିଛି ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ, ଟ୍ରେନ ସହିତ ଜଡିତ ନିୟମାବଳୀର ପରିମାଣ ଏପରି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରୀ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନୁହଁନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ନିୟମିତ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରାକାରୀ ଏବଂ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜରେ ପଢ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଏକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ।
କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ମନେ ରଖିବା ଜରୁରୀ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ମାଗଣା ମାସିକ ସିଜନ୍ ଟିକେଟ୍ (MST) ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି।
ଏହି ସୁବିଧା କିଏ ପାଇପାରିବେ?
ଏହି ସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ନିୟମିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ଏଥିରେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉଭୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାତକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ମାସିକ ସିଜନ୍ ଟିକେଟ୍ (MST) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
ମୁଖ୍ୟ ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ
ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିଜନ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେବଳ ଏକ ମାସିକ ସିଜନ୍ ଟିକେଟ୍ (MST) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ଏକ ତ୍ରୈମାସିକ ସିଜନ୍ ଟିକେଟ୍ (QST) ପାଇଁ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ।
ସର୍ବାଧିକ ଅନୁମୋଦିତ ଯାତ୍ରା ଦୂରତା ୧୫୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଏବଂ ଟିକେଟ୍ କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବୈଧ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ମେଲ୍, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ (ଅଧିକାର) ଆଦାୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହା ଏହାକୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଲଭ ବିକଳ୍ପ କରିଥାଏ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର UTS ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାଗଜବିହୀନ ସିଜନ୍ ଟିକେଟ୍ ସହଜରେ ବୁକ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଆପ୍ ଟିକେଟ୍ ଜାରି କରିବା କିମ୍ବା ନବୀକରଣ କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମୟ ଏବଂ ଶ୍ରମ ଉଭୟ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ। ବୁକ୍ ହୋଇଥିବା ଟିକେଟ୍ ପରଦିନଠାରୁ ବୈଧ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଯୋଜନାକୁ ବହୁତ ସହଜ କରିଥାଏ।