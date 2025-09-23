Water Bottle Price; ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ପାଣି ବୋତଲ ହୋଇଗଲା ଶସ୍ତା, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କମ୍
ରେଲ୍ ନୀରର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। GST ହାର ହ୍ରାସ ପରେ, ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାନୀୟ ଜଳ ରେଲ୍ ନୀରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି।
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ କ୍ୟାଟରିଂ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିଗମ (IRCTC) ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନୂତନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ ଲିଟର ବୋତଲ ରେଲ୍ ନୀରର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ GST ହ୍ରାସ ବିସଲେରି, କିନଲି, ବେଲି ଏବଂ ଆକ୍ୱାଫିନା ପାଣିର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ କି ନାହିଁ।
IRCTC ଅନୁଯାୟୀ, ରେଲ୍ ନୀରର ଏକ ବୋତଲ ₹15 ପରିବର୍ତ୍ତେ ₹14 ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସେହିପରି, ଅଧା ଲିଟର (500 ମିଲି) ବୋତଲର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ବୋତଲ ₹10 ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ₹9 କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।
ରେଳବାଇ କହିଛି ଯେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରେଲ୍ ନୀରର ଏକ ବୋତଲ ଉପରେ ₹1 ସଞ୍ଚୟ ହେବ।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବୋତଲର ମୂଲ୍ୟ କ’ଣ?
ରେଳବାଇ କହିଛି ଯେ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ସାରା ଦେଶରେ ରେଳବାଇ ପରିସରରେ ଏବଂ ଟ୍ରେନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାନୀୟ ଜଳ ବୋତଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ।
ତଥାପି, ବିସଲେରି, କିନଲି, ବେଲି ଏବଂ ଆକ୍ୱାଫିନା ଭଳି ଘରୋଇ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଣି ବ୍ରାଣ୍ଡ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି।
ସାଧାରଣତଃ, ବିସଲେରିର ଏକ ଲିଟର ବୋତଲ ₹20 ରେ, କିନଲି ଏବଂ ବେଲି ପ୍ରାୟ ₹20 ରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ୱାଫିନାର ମୂଲ୍ୟ ₹20 ରୁ ₹22 ରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ।
ରେଳବାଇର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ପୁନଃବିଚାର କରିପାରିବେ।
ରେଳ ନୀରର ଚାହିଦା ବଢ଼ିପାରେ
ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ରେଳ ନୀରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଚାହିଦାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ବୋତଲ ବନ୍ଦ ପାଣି କିଣନ୍ତି। ତଥାପି, ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଦର୍ଶାଇ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଏଡାଇ ଯାଇଛନ୍ତି।