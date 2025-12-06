Railway Vacancy: ରେଲୱେର ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ; 1.2 ଲକ୍ଷ ପଦବୀ ଖାଲି, ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରି ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ

ରେଲୱେରେ 1.2 ଲକ୍ଷ ପଦବୀ ଖାଲି । ଆଜି ହିଁ କରନ୍ତି ଆବେଦନ । ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକରେ ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏଥର ଯୁବପିଢୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ରେଳବାଇ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ରେଳବାଇ ୨୦୨୪ ଏବଂ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ମୋଟ ୧୨୦,୫୭୯ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ସଂସଦରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଘୋଷଣା କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଏତେ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ପୂର୍ବରୁ କେବେ କରାଯାଇ ନଥିଲା।

ରେଳବାଇ ସର୍ବଦା ବପିଢୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମିକତା ଦେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଥର, ଏକକାଳୀନ ଏତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଦବୀ ପ୍ରକାଶ କରି, ରେଳବାଇ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଶାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ରେଳବାଇ 2024 ପାଇଁ 10ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 91,116 ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଜାରି ରହିଛି। 2025 ପାଇଁ ସାତଟି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 38,463 ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଉଭୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମିଳିତ ନିଯୁକ୍ତି 120,579 ପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 1.2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଉପଲବ୍ଧ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Indigo Crisis: 18 ହଜାର ଟପିବନି ବିମାନ…

IND vs SA: T20 ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଦଳକୁ…

ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଜାରି ରହିଛି

ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଥିବା ପଦବୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ବର୍ଷ, ରେଳବାଇରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଲି ପଦବୀ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ (ALP), ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ RPFରେ କନଷ୍ଟେବଲ୍, ଜୁନିଅର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍, ଡିପୋ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, କେମିକାଲ ଏବଂ ମେଟାଲର୍ଜିକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ପାରାମେଡିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍, NTPCର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରିୟଲ ଏବଂ ଆଇୟୋଲେଟେଡ କାଟେଗୋରି ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକାରୀ ଏବଂ ସହାୟକ ଭଳି ଲୋବଲ-1 ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଏଥିରେ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ଅଣ-ବୈଷୟିକ ଚାକିରି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏବଂ ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ରେଳବାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସହଜ କରିବ।

2004 ରୁ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏତେ ନିଯୁକ୍ତି

ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ସଂସଦରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ 2004 ରୁ 2014 ମଧ୍ୟରେ, ରେଳବାଇ ପ୍ରାୟ 4ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ 2014 ରୁ 2025 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 5 ଲକ୍ଷ 8 ହଜାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗତ ଦଶ ବର୍ଷରେ ରେଳବାଇ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଖାଲି ପଦବୀକୁ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିବା, ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା।

You might also like More from author
More Stories

Indigo Crisis: 18 ହଜାର ଟପିବନି ବିମାନ…

IND vs SA: T20 ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଦଳକୁ…

(video) ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ କୁଲଦୀପଙ୍କ ସହ…

ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ଘରେ ବସି କେମିତି କରିବେ…

1 of 28,131