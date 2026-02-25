ଯାତ୍ରୀମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ; ରେଳଟିକେଟ ବୁକିଂରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ , ୧ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏହି ସୁବିଧା!

୧ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏହି ସେବା ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ନୂତନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ନିକଟରେ ରେଳବାଇ RailOne ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହା ପରେ, ରେଳବାଇ ଏବେ ପୁରୁଣା UTS ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ମୁଡ୍ ରେ ଅଛି।

ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଏହି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଟିକେଟ୍, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ଏବଂ ଋତୁକାଳୀନ ପାସ୍ ବୁକ୍ ହେଉଥିଲା। ଏହା ପରେ, ରେଳବାଇ ଏକ ନୂତନ ସୁପର ଆପ୍, RailOne ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହା ସମସ୍ତ ରେଳ ସମ୍ପର୍କିତ ସେବାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ତଳେ ଆଣି ଯାତ୍ରାକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସହଜ କରୁଛି।

୧ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ, UTS ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍‌ରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କିମ୍ବା ଋତୁକାଳୀନ ପାସ୍ ସେବା ଆଉ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଆପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ନୂତନ ଟିକେଟ୍ ଜାରି କରାଯିବ ନାହିଁ।

ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର RailOne ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି। ଏହା ପୁରୁଣା ଆପ୍ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡାଇବ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ UTS ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଏବେ RailOne ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ।

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ସଂରକ୍ଷିତ ଟିକେଟ୍ IRCTC ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଟିକେଟ୍ UTS ମାଧ୍ୟମରେ ବୁକ୍ କରାଯାଉଥିଲା।

RailOne ଆପ୍ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଏହା ଏକ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷିତ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍, ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକିଂ, PNR ସ୍ଥିତି, ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍, ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡରିଂ, ଗ୍ରାହକ ସହାୟତା ଏବଂ ଅନେକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେଳ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ଲଗାତାର ଆପ୍ ବଦଳାଇବାର ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ।

