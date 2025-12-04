Confirm Train Ticket: ୱେଟିଙ୍ଗ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ହେବ କି ନାହିଁ? ଜାଣନ୍ତୁ କନଫର୍ମ ସିଟ ପାଇବାର ସିକ୍ରେଟ ଫର୍ମୁଲା

ୱେଟିଙ୍ଗ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ୍ କିପରି କନଫର୍ମ ହେବ ? ଜାଣନ୍ତୁ ସିକ୍ରେଟ ଫର୍ମୁଲା

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରୁ କରୁ ୱେଟିଙ୍ଗ ତାଲିକାରେ ଦେଖାଏ, ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ଯାତ୍ରୀ ଚିନ୍ତିତ ଥାଆନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବେ କନଫର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ବିବାହ ସମୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ରୁଟରେ ହେଉ, କନ ୱେଟିଙ୍ଗ ଲିଷ୍ଟ ବେଳେ ବେଳେ ଏତେ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଏ ଯେ, ଟିକେଟ କନଫର୍ମମେସନ ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କ୍ଷୀଣ ମନେହୁଏ।

କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ୱେଟିଙ୍ଗ ଟିକେଟକୁ ନେଇ ରେଲୱେ ଏପରି କିଛି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ ନିୟମ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ହେବ କି ନାହିଁ, ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

ୱେଟିଙ୍ଗ ଟିକେଟ୍ ଉପରେ ଲିମିଟ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କିଏ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ଛାଇ ଭଳି…

ଋତୁରାଜଙ୍କ ଶତକ ପାଇଁ ହାରିଲା କି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ?…

ରେଳବାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ୱେଟିଙ୍ଗ ଟିକେଟ୍ କୌଣସି କ୍ଲାସର ମୋଟ ସିଟ ସଂଖ୍ୟାର 25% ରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ କୋଚ୍‌ରେ ୧୦୦ଟି ସିଟ୍ ଥାଏ, ତେବେ ୱେଟିଙ୍କ ତାଲିକା କେବଳ ୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ। ଏହି ନିୟମ ମହିଳା ଏବଂ ଅକ୍ଷମ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବ ।

କେଉଁ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟିଙ୍ଗ ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ କରାଯାଇପାରିବ?

ଅନେକ ଆପ୍ କନଫର୍ମମେସନ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ସଠିକ୍ ନଥାଏ। ରେଳବାଇ ନିଜେ କିଛି ହାରାହାରି ସଂଖ୍ୟା ସେୟାର କରିଛି, ଯାହା ଆଧାରରେ ଏକ ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ।

ରେଳବାଇର କନଫର୍ମମେସନ ଫର୍ମୁଲା କ’ଣ କୁହେ?

ରେଳବାଇ କହେ ଯେ…

ହାରାହାରି, ୨୧% ଯାତ୍ରୀ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରି ତା’ପରେ କ୍ୟାନ୍ସଲ କରି ଦିଅନ୍ତି।

ପ୍ରାୟ ୪-୫% ଲୋକ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପରେ ବି ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ।

ରେଳବାଇର ଏମର୍ଜେନ୍ସି କୋଟା, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପରେ ୱେଟିଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ।

ଏସବୁକୁ ମିଶାଇଲେ, ମୋଟ ୨୫% ସିଟ୍ ଖାଲି ହୋଇ, ୱେଟିଙ୍ଗ ତାଲିକାରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ।

ଗୋଟିଏ କୋଚ୍‌ରେ କେତେ ୱେଟିଙ୍ଗ କନଫର୍ମ କରାଯାଇପାରିବ?

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏକ ସ୍ଲିପର କୋଚରେ ମୋଟ 72 ଟି ସିଟ୍ ଥାଏ। ହାରାହାରି ରେଳ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବାତିଲ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ କୋଟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 25% ସିଟ୍ ଖାଲି ହୋଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 18 ଟି ସିଟ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏକ ସ୍ଲିପର କୋଚରେ ପ୍ରାୟ 18 ଟି ୱେଟିଙ୍ଗ ଟିକେଟ କନଫର୍ମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ।

ସମଗ୍ର ଟ୍ରେନରେ କେତେ ୱେଟିଙ୍ଗ କନଫର୍ମ ହୋଇପାରିବ?

ଯଦି ଏକ ଟ୍ରେନରେ 10 ଟି ସ୍ଲିପର କୋଚ ଥାଏ, ତେବେ 10 × 18 = 180 ଟି ସିଟ୍ କନଫର୍ମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ସମାନ ଗଣନା ଏସି କୋଚ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।

ଟିକେଟ କନଫର୍ମମେସନ ଚାନ୍ସ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ?

କନଫର୍ମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅନେକ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କିମ୍ବା ବିବାହ ଋତୁରେ, ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ୱେଟିଙ୍ଗ ଲିଷ୍ଟ ଲମ୍ବା ହେବାରୁ ଟିକେଟ କନଫର୍ମ ହେବାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହ୍ରାସ ପାଏ। ସେହିପରି, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁଟରେ, ୱେଟିଙ୍ଗ ତାଲିକା ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହୁଏ, କନଫର୍ମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହ୍ରାସ ପାଏ। କୋଚ୍ ଟାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ସ୍ଲିପର କୋଚଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କନଫର୍ମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଟିକେ ଅଧିକ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କମ ସିଟ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ ଏସି କୋଚଗୁଡ଼ିକର ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ।

ଏକ କନଫର୍ମ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା କିପରି ବୃଦ୍ଧି କରିବେ?

ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ୱେଟିଙ୍ଗ ଲିଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସେତେ କମ୍ ହେବ।

ଯଦି ସମ୍ଭବ, ତେବେ କମ୍ ବିଜି ରୁଟ୍ ବାଛନ୍ତୁ

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ତାରିଖ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ଅର୍ଥାତ ଅଲଗା ଦିନରେ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, ତେବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ

ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଟସ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ

ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଥର ୱେଟିଙ୍ଗ ତାଲିକା ଦେଖିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ହତାଶ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ରେଳବାଇ ଫର୍ମୁଲା ସହାୟକ ହେବ। ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ବହୁତ ସହଜ ହେବ।

You might also like More from author
More Stories

କିଏ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ଛାଇ ଭଳି…

ଋତୁରାଜଙ୍କ ଶତକ ପାଇଁ ହାରିଲା କି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ?…

ଜାଣନ୍ତି କି କେଉଁ ନଦୀକୁ “ବଙ୍ଗଳାର…

କିଏ ସେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ବର୍ତ୍ତମାନ…

1 of 29,848