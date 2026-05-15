ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ; ପ୍ରତି ଡଲାର ଏବେ ୯୬ ଟଙ୍କା ଉପରେ

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ (କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍) ଦର ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ୍ ପିଛା ପ୍ରାୟ ୧୧୦ ଡଲାର ଛୁଇଁଛି। ଏହାଫଳରେ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ତେଲ ଆମଦାନୀକାରୀ ଦେଶ ଭାରତ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଆହ୍ୱାନ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ‘ଟଙ୍କା’ର ମୂଲ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସି ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଥିକ ସୂଚକାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛି। ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ୦.୪% ହ୍ରାସ ପାଇ ୯୬.୧୩୫୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ପୂର୍ବ କାରବାର ଦିବସର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର ୯୫.୯୫୭୫ କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି।

ଶୁକ୍ରବାର କାରବାର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ୯୫.୯୬୫୦ ସ୍ତରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ଯାହା ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ ୧.୫% ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଦର୍ଶାଉଛି।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (year-to-date) ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ୬% ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇ ସାରିଲାଣି। ଏଥିସହିତ ଏହା ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ମୁଦ୍ରା ପାଲଟିଛି। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଜାଳେଣି ତେଲ ଦର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହାଫଳରେ ଦେଶରୁ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ବହୁ ପରିମାଣରେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି ଏବଂ ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସନ୍ତୁଳନ (Balance of Payments) ବିଗିଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି।

ଶୁକ୍ରବାର ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ (Brent Crude) ଦର ୩% ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ୍ ପିଛା ୧୦୯ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି (ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼) ବଢ଼ିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧ ହାର ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ବଣ୍ଡ୍ ୟିଲ୍ଡ (Bond Yields) ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠିଛି।

ANZ ର ଏସିଆ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମୁଖ୍ୟ ଖୁନ୍ ଗୋହ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଯେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ, ତାର ପ୍ରଭାବ ସେତେ ଅଧିକ ଦେଖାଯିବ। ଏହାଫଳରେ ବଜାରରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ବଢ଼ିବ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମନ୍ଥର ହେବ ଏବଂ ଭାରତ ଭଳି ବହୁ ପରିମାଣରେ ବାହ୍ୟ ଜାଳେଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନ ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିଯିବ।”

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବଜାରରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ର ପ୍ରଭାବକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ମୁଦ୍ରାର ବିନିମୟ ହାର (Exchange Rates) କୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ନୀତିକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି (ସୁଧହାର ବୃଦ୍ଧି) କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ମୁଦ୍ରା ମୂଲ୍ୟ ୦.୩% ରୁ ୦.୮% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାବେଳେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସେୟାର ବଜାରଗୁଡ଼ିକରେ ୨% ରୁ ଅଧିକର ବଡ଼ ଅଗ୍ରଗତି ବା ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରକାଶିତ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ନିଅଣ୍ଟ (Trade Deficit) ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୮.୩୮ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମଧ୍ୟ-ପ୍ରାଚ୍ୟ (Middle East) ରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇବା ଏବଂ ଜାଳେଣି ଆମଦାନୀ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଭାରତ ତାର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଅଶୋଧିତ ତେଲର ୮୦% ରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ୬୦% ଭାଗ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ।

ଏହି ବାଣିଜ୍ୟିକ ତଥ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଭାରତର ପାଇକାରୀ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି (Wholesale Inflation) ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ସାଢ଼େ ତିନି ବର୍ଷର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଛୁଇଁଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଖୁଚୁରା ଜାଳେଣି (ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ) ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ‘ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ସାକ୍ସ’ (Goldman Sachs) ର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମେ ମାସରେ ଭାରତର ଖାଉଟି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି (Consumer Inflation) ହାର ହାରାହାରି ୪% ଆଖପାଖରେ ରହିପାରେ। ଏଥିସହିତ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସୁଧହାର ଦୁଇ ଥର (୨୫-୨୫ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖାଏଁ) ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ସେମାନେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟପଟେ, ଆର୍ଥିକ ବଜାରରେ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ୧୦ ବର୍ଷିଆ ସରକାରୀ ବଣ୍ଡ୍ ୟିଲ୍ଡ (Bond Yield) ୫ ସପ୍ତାହର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ୭.୦৭% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ୯ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଧିକ ଅଟେ। ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରର ପ୍ରମୁଖ ସୂଚକାଙ୍କ ‘ନିଫ୍ଟି ୫୦’ (Nifty 50) ମଧ୍ୟ ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ତରରେ ୨% ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି।

