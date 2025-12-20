ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କେତେ? ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ, ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ…
ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମୁଦ୍ରା, ଆଫଗାନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ …
ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ୧ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ଆଫଗାନି, ଯାହା AFN ପ୍ରତୀକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରାଯାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନର ବିନିମୟ ହାର ଅନୁସାରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଗୋଟିଏ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ୦.୭୫ ରୁ ୦.୭୬ ଆଫଗାନି ମୂଲ୍ୟର।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଏକ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରାୟ ତିନି-ଚତୁର୍ଥାଂଶ ମୂଲ୍ୟର। ତଥାପି, ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସମୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବିନିମୟ ହାର ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ୧୦,୦୦୦ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ: ୦.୭୫ ରୁ ୦.୭୬ ହାରରେ, ୧୦,୦୦୦ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାକୁ ଆଫଗାନି ଟଙ୍କାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୭,୪୦୦ ରୁ ୭,୬୦୦ ଆଫଗାନି ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ। ତଥାପି, ଏହି ହାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ସମୟ ସହିତ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ।
ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ୧୦୦୦ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ୭୫୦ ରୁ ୭୬୦ ଆଫଗାନି ଟଙ୍କାରେ ବିନିମୟ କରାଯାଏ। ସେଠାକାର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ, ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଏହି ପରିମାଣକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଠେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଅର୍ଥନୀତି, ଶିକ୍ଷା, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ଥିବା ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରା କିପରି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରେ?
ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମୁଦ୍ରାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପଛରେ କାରଣ ହେଉଛି ତାଲିବାନ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି, ଯାହା ୨୦୨୧ ରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥିଲା।
ଟଙ୍କାକୁ ଆଫଗାନୀରେ କିପରି ପରିଣତ କରିବେ: ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାକୁ ଆଫଗାନିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଅଧିକୃତ ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟଙ୍କାକୁ ଆଫଗାନିରେ ବିନିମୟ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଫଗାନିକୁ ଟଙ୍କା ବିନିମୟ କରିବା ସମୟରେ, କାରବାର ଶୁଳ୍କ, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିନିମୟ ହାର ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରବାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଶେଷ ହାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ମୁଦ୍ରା ହାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ।