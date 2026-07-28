ବ୍ଲାକ୍ ସି’ରେ ଫସିଛି ଜାହାଜ; ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ୧୩ ଭାରତୀୟ
୨୦୨୬ ଜୁଲାଇ ୧୮ ତାରିଖରେ ବ୍ଲାକ୍ ସି’ରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ଏମ୍ଭି ଓମୋର୍ଫି ଉପରେ ୟୁକ୍ରେନ ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଓ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବ୍ଲାକ୍ ସି’ରେ ଫସିଛି ଏମ୍ଭି ଓମୋର୍ଫି ଜାହାଜ। ସେଥିରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ୧୩ ନାବିକ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ଓ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ନାବିକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି; କିନ୍ତୁ ଆଖପାଖରେ ଡ୍ରୋନ ଓ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିହେଉନି ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଆନ ସିମେନ ୟୁନିଅନ କହିଛି।
ଏମ୍ଭି ଓମୋର୍ଫି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ: ୨୦୨୬ ଜୁଲାଇ ୧୮ ତାରିଖରେ ବ୍ଲାକ୍ ସି’ରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ଏମ୍ଭି ଓମୋର୍ଫି ଉପରେ ୟୁକ୍ରେନ ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଓ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ନେଭି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମାର୍ଶାଲ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ପତାକା ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ବଲ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଜାହାଜ ରୁଷର ସମୁଦ୍ର ସୀମା ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାର ୟୁକ୍ରେନର ରାଜଦୂତଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି। ଏଥିସହ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ୟୁକ୍ରେନ ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ଏହି ଜାହାଜ ରୁଷ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପରିବହନ କରୁଥିଲା। ତେବେ ରୁଷ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି।