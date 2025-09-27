ଲାଜ ଲାଗୁନି…UN ମଞ୍ଚରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅଗ୍ନିବାଣ, ପହଲଗାମଠୁ ଲାଡେନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିଲେ ପାକର ପୋଲ

ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ଜାତିସଂଘ (ୟୁଏନ)ରେ ପାକିସ୍ତାନର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଛି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି । ଏହା ସହ ନିଜ ଦେଶରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି।

ଭାରତର ଜଣେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ଜାତିସଂଘରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଶିବିରଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ଉଚିତ। ଭାରତ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହାର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।

ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଆତଙ୍କବାଦ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ନୀତି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ନିଜର ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟରେ, ଭାରତ ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ଭାରତ କହିଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ଯେଉଁ ଶିବିରର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି।

ଭାରତ କହିଛି ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜାଣେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ମାଟି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ TRF ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସାମିଲ ଥିଲା। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ପାକିସ୍ତାନରେ ମୂଳଦୁଆ ଅଛି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ତାକୁ ଏବେ ନିଜ ମାଟିରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଓସାମାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲା

ଭାରତ ଜାତିସଂଘରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆତଙ୍କବାଦର ପ୍ରୋତ୍ସାହନକାରୀ ବୋଲି କହି କହିଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆତଙ୍କବାଦର ସମର୍ଥକ ହୋଇଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଆତଙ୍କବାଦ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଷୟରେ ଅବଗତ। ସେମାନେ କେବଳ ବିଶ୍ୱକୁ ମିଛ କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ଏହାର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି।

ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଥିଲା

ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଞ୍ଚରୁ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇ କହିଛି ଯେ, ଆମେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଅଧୀନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦ ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ, ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ବାୟୁସେନା ଘାଟି ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ଆକ୍ରମଣ ଭୟରେ, ପାକିସ୍ତାନ ମେ ୧୦ ତାରିଖରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଥିଲା।

