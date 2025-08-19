ଏସିଆ କପ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ଭାରତୀୟ ଦଳ, ଜାଣନ୍ତୁ ଟିମ୍ ରେ କେଉଁ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସ୍ଥାନ, କିଏ ଇନ୍ କିଏ ଆଉଟ୍….

ଏସିଆ କପ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ଭାରତୀୟ ଦଳ, ଜାଣନ୍ତୁ ଟିମ୍ ରେ କେଉଁ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସ୍ଥାନ, କିଏ ଇନ୍ କିଏ ଆଉଟ୍….
ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ର ଆୟୋଜନ ଅଧିକାର ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ରୁ UAE ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଠଟି ଦେଶର ଦଳ ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଖେଳିବେ। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସିରିଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାମ୍ପିଅନ୍।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଦୀର୍ଘଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ବିସିସିଆଇ ଏସିଆକପ 2025 ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏଥିରେ ମୋଟ ଜଣ ଖେଳାଳି ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଦଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ସେହିଭଳି ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଙ୍କ ନାମରେ ମୋହର ବାଜିଛି ।
ପ୍ରକାଶଥାଉ ଯେ, ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ମୁମ୍ବାଇ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ବିସିସିଆଇ ଚୟନ କମିଟି ବୈଠକ କରିଛି ଏବଂ ଏହା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ଣ 3ଟା ରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ଏସିଆକପ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ( ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମନ ଗିଲ ( ଉପ-ଅଧିନାୟକ ), ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ଭର୍ମା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା, ହର୍ଷିତ ରାଣା ।
8 ଦେଶର ଦଳ ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବେ। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସିରିଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଫେଣ୍ଚାଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍। 2023 ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଶେଷ ଏସିଆ କପର ଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 10 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଭାରତୀୟ ଦଳ ଉପରେ ରହିବ।
ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଏବଂ ଚୟନ ଉପରେ ନଜର- କିଛି ସମୟ ଧରି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଫର୍ମାଟ ଆଧାରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟର ଅଧିନାୟକ ଥିବା ବେଳେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଗିଲ୍ଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ସମ୍ପ୍ରତି ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚୟନ କମିଟି ତାଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ ଟି-୨୦ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ରହିଛନ୍ତି ।
ଦଳ ଚୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନାର ଆଉ ଏକ ଦିଗ ଅଛି – ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖି ଚୟନ କମିଟି ଏଥର ଏସିଆ କପ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଘୋଷଣା କରିଛି ।
ଅଗରକରଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା?– କହିରଖୁ, ବିସିସିଆଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଯେ ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ସେହି ସମୟରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଦର୍ଶକମାନେ ଏହାକୁ JioHotstar ରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ଯ ଏହା ଦେଖି ପାରିଥିଲେ ।
ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଘୋଷିତ- ଆଜି କେବଳ ପୁରୁଷ ଦଳ ନୁହେଁ ବରଂ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମହିଳା ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ଆଗାମୀ ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦଳ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।