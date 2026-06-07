ପୁଣି ଚାମ୍ପିଅନ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍, ଫାଇନାଲରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ହରାଇ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଜିତିଲା ଟାଇଟଲ

ବାଂଲାଦେଶକୁ ହରାଇ ଚାମ୍ପିଅନ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଫୁଟବଲ୍ ପଡ଼ିଆରୁ ବହୁତ କମ୍ ଭଲ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ୬ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଶନିବାର ଗୋଆର ମାର୍ଗାଓରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ SAFF ମହିଳା ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ଝିଅମାନେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଫେଡେରେସନ୍ (SAFF) ମହିଳା ଚାମ୍ପିଅନସିପର ଫାଇନାଲରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପଡ଼ୋଶୀ ବାଂଲାଦେଶକୁ ୩-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ରେକର୍ଡ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଛି।

ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୦ ରୁ ୨୦୧୯ ମଧ୍ୟରେ ଲଗାତାର ପାଞ୍ଚ ଥର ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ଶେଷ ଦୁଇଟି ସଂସ୍କରଣ ଜିତିଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଘରର ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଦିଗରେ ରହିବା ଉଚିତ? ମାତ୍ର…

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନହେଲେ ନାହିଁ, ଏବେ ସାଂସଦ ହେବେ…

ଫାଇନାଲରେ, ପ୍ୟାରି ଜାକ୍ସା ୪୨ତମ ମିନିଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସାନଫିଡା ୪୬ତମ ମିନିଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଲିଣ୍ଡା କମ୍ ୮୨ତମ ମିନିଟରେ ତୃତୀୟ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରି ବାଂଲାଦେଶକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧର ଷ୍ଟପେଜ୍ ଟାଇମ୍ ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ରୀତୁ ପୋର୍ନା ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ।

ଭାରତୀୟ ଦଳର ଟାଇଟଲ ବିଜୟ ପରେ, ଦଳର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ସାନଫିଦାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖେଳାଳି (MVP) ବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଆଭେକା ସିଂହ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଗୋଲ (ଚାରୋଟି) ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ।

ହେଲେ, ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ବିଜୟ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଘଟାଇଲା। ଦଳର ସବୁଠାରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଗ୍ରେସ୍ ଡାଙ୍ଗମେଇ ଏହି ବିଜୟ ପରେ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

୨୦୧୩ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ପରଠାରୁ, ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ୯୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ୨୪ଟି ଗୋଲ କରିଥିଲେ। ସେ ମୋଟ ତିନୋଟି SAFF ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ଘରର ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଦିଗରେ ରହିବା ଉଚିତ? ମାତ୍ର…

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନହେଲେ ନାହିଁ, ଏବେ ସାଂସଦ ହେବେ…

ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଆର ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦା : ପ୍ରଥମ…

ଆମେରିକା ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି ଭେନେଜୁଏଲା…

1 of 9,292