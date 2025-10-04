T-20ରୁ ବଦ ପଡିଲେ ଶ୍ରେୟସ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ; ଗିଲ୍ ହେଲେ ଉପ-ଅଧିନାୟକ, ବଛା ହେଲେ ଏହି ୧୬ ଜଣ ଖେଳାଳି

ଅହମଦାବାଦ୍: ଟି-୨୦ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ହେଲା ଘୋଷଣା । ଭାରୀୟ ଟିମ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୫ଟି ସିରିଜ୍ ଖେଲିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଟି-୨୦ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟିମର ଅଧିନାକୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ । ସେହିପରି ଗୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ବାଛିଚନ୍ତି ଅଜିତ୍ ଅଗରକର ।
ଦୁବାଇରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ଟିମରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।
ଟିମରେ ମୋଟ ୧୬ ଜଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ତିଲକ ବର୍ମା, ନିତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଶିଭମ୍ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା, ବରାୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ଅର୍ସଦୀପ ସିଂହ, କୂଳଦୀପ ଯାଦବ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସ୍ଥାନ ।
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର
ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୫ରେ ତାଙ୍କର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆୟରଙ୍କୁ ଭାରତର ଟି-୨୦ ଦଳରୁ ଲଗାତାର ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି।
ସେ ଦୁଇଥର ଆଇପିଏଲ୍ ଫାଇନାଲରେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (କେକେଆର)କୁ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୫ରେ ବିଜୟୀ କରାଇଛନ୍ତି। ସେ ୧୧ ବର୍ଷ ପରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଟି-୨୦ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆୟରଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟି-୨୦ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବାଦ
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, କିମ୍ବା ସେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ର ଅଂଶ ନୁହଁନ୍ତି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ଏହି ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଉନାହାଁନ୍ତି।