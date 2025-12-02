Snake Village India:ଏଠାରେ ସାପ ପାଳନ୍ତି ଲୋକ; ଘରେ ଘରେ ଦେଖାଯାଏ ବିଷାକ୍ତ ସାପ, ଅଦ୍ଭୁତ ଗାଁ…
ଏହି ଗାଁରେ ସାପ ସହ ଖେଳନ୍ତି ପିଲା !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ବିଷାକ୍ତ ସାପମାନେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ପରି ରୁହନ୍ତି। ସୋଲାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଶେତପାଲ ଗାଁରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ସାପ ରଖିଥାନ୍ତି।
ଏହି ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଛୋଟବେଳୁ ଏପରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଶିଖେ ଯାହାକୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭୟ କରନ୍ତି। ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସାପ ବିଶ୍ୱାସ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଗାଁର କିଛି ଅନନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବାବଦରେ ଜାଣିବା।
ସାଧାରଣ ଘରେ ପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ପରି ସାପମାନେ ଶେତପାଲରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସାପମାନଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥାଏ। ରୋଷେଇ ଘର କିମ୍ବା ଶୋଇବା ଘରେ ସାପ ପଶିଗଲେ କେହି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ।
ଶେତପାଲର ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ସାପ ଏକାଠି ଖେଳନ୍ତି। ଛୋଟ ବୟସରୁ ପିଲାମାନେ ନାଗସାପକୁ ମଧ୍ୟ ଧରିବା ସହିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ସାପକୁ ଧରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସାଥୀ ପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ଗାଁରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଗାଁ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସାପମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ବ୍ଯବହାର କଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତି।
ଏହି ଗାଁରେ ସାପମାନଙ୍କର ଗଭୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ସ୍ଥାପିତ, ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ, ନାଗସାପଙ୍କୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପୂଜା କରାଯାଏ।
କୁହାଯାଏ କି ଏହି ଗାଁଲୋକଙ୍କର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚିିବା ଶୈଳୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଟାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି। ଅନେକ କୁହନ୍ତି କି ଏ ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ଯନ୍ତ ରହସ୍ଯମୟ ଲାଗେ ।
ଏଠାରେ ଲୋକ ପିଢି ପରେ ପିଢି ସାପଙ୍କ ସହ କିପରି ବ୍ଯବହାର କରିବା ଉଚିତ ନିଜର ପର ପିଢିକୁ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଏହି ପରମ୍ପରାରେ ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡିନାହିଁ।