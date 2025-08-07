IND vs AUS: ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖାତା ଖୋଲିପାରିଲାନି ଭାରତ, ୧୩ରନ୍ରେ ଜିତିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲା ୧୩୮ ରନ୍।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଏ ଟିମ୍ ଏବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ। ଯେଉଁଠି ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ଆଜିଠାରୁ ଅର୍ଥାତ ୭ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ମ୍ୟାକାୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ସିରିଜରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଏ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରାଧା ଯାଦବ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୧୩ ରନରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା।
ଆୟୋଜକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୦ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୩୭ ରନ କରିଥିଲା, ଯାହାର ଜବାବରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଏ ଦଳ ୨୦ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୨୪ ରନ କରିପାରିଥିଲେ।
ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ୧୩୮ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରିବା ପାଇଁ ଶେଫାଲି ବର୍ମା ଏବଂ ଉମା ଛେତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଡ଼ି ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିଲେ।
ଯେଉଁଥିରେ ଶେଫାଲି ବର୍ମା ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ କୌଣସି ଯାଦୁ ଦେଖାଇ ପାରି ନଥିଲେ। ଶେଫାଲି ମାତ୍ର ୩ ରନର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋରରେ ଏଡଗାରଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ।
ଏହା ପରେ ଧାରା ଗୁଜ୍ଜର ଏବଂ ଉମା ଛେତ୍ରୀ ଇନିଂସକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରନ ଗତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ।
୯ମ ଓଭରରେ ୩୨ ରନ ସ୍କୋରରେ ଧାରା ଭାବରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା।
ଯିଏ ୭ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦିନେଶ ବୃନ୍ଦା ଏବଂ ଉମା ଛେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ୫୨ ରନ ସ୍କୋରରେ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ।
୫୨ ରନ୍ ରେ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇବା ପରେ ରାଘବୀ ବିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅଧିନାୟିକା ରାଧା ଯାଦବ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଏ ଦଳର ଇନିଂସ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୫୨ ରନ୍ ର ଭାଗୀଦାରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
୧୦୪ ରନ୍ ସ୍କୋରରେ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ରାଘବୀଙ୍କ ରୂପରେ ପଞ୍ଚମ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଜିଥିଲା।
ରାଘବୀ ୨୦ ବଲ୍ ରେ ୩୩ ରନ୍ର ଇନିଂସ୍ ଖେଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦଳକୁ ଜିତାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ।
ଅଧିନାୟିକା ରାଧା ଯାଦବ ୨୨ ବଲ୍ ରେ ୨୬ ରନ୍ ର ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା ଏ ଦଳ ପାଇଁ ବୋଲିଂରେ, ଏମି ଏଡଗାର ଏବଂ ସିଏନା ଜିଞ୍ଜର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ୨-୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।