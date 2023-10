ମହିଳା ଆର୍ଚେରୀ ଟିମକୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ସୁନିଶ୍ଚିତ: ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚୀନର ହ୍ୱାଙ୍ଗଝୁଠାରେ ଚାଲିଥିବା ୧୯ତମ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଦିବସ । ଗତକାଲି ଏକାଦଶ ଦିବସରେ ଭାରତ ୩ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସହ ୧୨ଟି ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲା । ଏହାଫଳରେ ଭାରତ ଚଳିତ ଇଭେଣ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୮ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ୩୧ଟି ରୌପ୍ୟ ଓ ୩୨ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିବା ସହ ଦେଶର ମୋଟ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ୮୧ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଦିବସରେ ଭାରତ ପୁଣି ତା’ର ପଦକ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଆର୍ଚେରୀ ଟିମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଣ୍ଡୋନୋସିଆକୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଅନ୍ତିମ ତିନୋଟି ଆରୋଜରେ ଭାରତ ୨୩୩ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ୨୧୯ ହାସଲ କରିଥିଲା ।

ତେବେ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଫଳରେ ଭାରତ ଚଳିତ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପୁଣି ଏକ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି । ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପଦକ ହୋଇପାରେ । ଜ୍ୟୋତି ସୁରେଖା, ଅଦିତୀ ଗୋପିଚାନ୍ଦ ଓ ପରନୀତି ପ୍ରତିପକ୍ଷର ରାତିହ ଜିଲିଜାତି, ସ୍ୟାହାରା ଓ ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମିରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଆଜି ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଦେଶ ପାଇଁ ପଦକ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସ୍କ୍ୱାଶ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ସୌରଭ ଘୋସାଲ, ମିକ୍ସଡ ଡବଲ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ହରିନ୍ଦର ପଲ ସନ୍ଧୁ ଓ ଦୀପିକା ପାଲିକଲ ଦେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

News Flash:

Archery: India storm into FINAL of Compound Women's Team event.

Trio of Jyothi, Aditi & Parneet beat Indonesian team 233-219.

As the pic suggests, our girls are targeting nothing less than No. 1 spot here 😍 #AGwithIAS #IndiaAtAsianGames #AsianGames2022 pic.twitter.com/5Fk90Zmb5A

— India_AllSports (@India_AllSports) October 5, 2023