ସୁନା କିଣି ଆମେରିକାକୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା; କେବଳ ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ୨୫ ହଜାର ଟନରୁ ଅଧିକ ସୁନା…
ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ପୁରା ରିପୋର୍ଟ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଲକ୍ଷେ ପାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ କମୁନି ସୁନାର କ୍ରେଜ । ଆଉ ଏବେ ଏମିତି ଏଖ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା । ସେହି ରିପୋର୍ଟ ହିଁ ଭାରତରେ ସୁନାର କ୍ରେଜ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ।
ଏବେ ସୁନା ଲକ୍ଷେ ପାର ହେଲାଣି । ବର୍ଷକ ଆଗରୁ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୭୩ ହଜାରରୁ ୭୪ ହଜାର ଥିଲା । ମାତ୍ର ଏବେ ତାହା ଲକ୍ଷେ ପାର କରିସାରିଲାଣି । ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ।ଭାରତୀୟଙ୍କ ଭିତରେ ସୁନାର ଚାହିଦା କମିନାହିଁ । ନିକଟରେ ଧନତେରାସ ସମୟରେ ଅନେକ ମହିଳା ସୁନା ଦୋକାନରେ ଭିଡ ଲଗାଇଥିଲେ ।
ତେବେ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ କେବଳ ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ୨୫ହଜାର୪୮୮ ଟନ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଆକାରରେ ରହିଛି ।
ସେହି ତୁଳନାରେ ଯଦି ଆମେରିକା ସମେତ ଅନ୍ୟ ୫ ଟି ଦେଶରେ ଥିବା ମୋଟ ସୁନାର ପରିମାଣକୁ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ୨୫ହଜାର ଟନରୁ ଅଧିକ ସୁନାର ରେକର୍ଡକୁ କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ ।
ଭାରତୀୟ ମହିଳା: ୨୫ ହଜାର ୪୮୮ ଟନ
ଆମେରିକା : ୮ ହଜାର ୧୩୩ ଟନ
ଜର୍ମାନୀ: ୩ ହଜାର ୩୫୧ ଟନ
ଇଟାଲୀ:୨ ହଜାର ୪୫୧ ଟନ
ଫ୍ରାନ:୍ସ ୨ ହଜାର ୪୩୭ ଟନ
ରୁଷିଆ:୨ ହଜାର ୩୩୨ ଟନ
ଯଦି ଆମେରିକା, ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ରୁଷିଆ ଦେଶ ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୁନାକୁ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ ତେବେ କେବଳ ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସୁନାର ସମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ଡାଟା କି ଆମେରିକା ଓ ରୁଷିଆକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି ।