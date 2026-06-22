ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଜିତିଲା ମହିଳା ହକି ନେସନ୍ସ କପ୍
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଆୟୋଜକ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ୨-୦ ଗୋଲ୍ରେ ହରାଇ 'ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ମହିଳା ନେସନ୍ସ କପ୍' ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାଁରେ କରିଛି।
ଅକଲାଣ୍ଡ : ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ରବିବାର ଅକଲାଣ୍ଡଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆୟୋଜକ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ୨-୦ ଗୋଲ୍ରେ ହରାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ‘ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ନେସନ୍ସ କପ୍’ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ନବନୀତ କୌର ଏବଂ ସୁନେଲିତା ଟପ୍ପୋ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ୍ କରି ଭାରତକୁ ଏହି ବଡ଼ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆସନ୍ତା ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ‘ହକି ପ୍ରୋ ଲିଗ୍’କୁ ଫେରିଛି। ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ରେ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହ ନିୟମିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ, ଯାହା ଆଗାମୀ ଓଲିମ୍ପିକ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭର ମାତ୍ର ୪ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ନବନୀତ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଗୋଲ୍ରେ ପରିଣତ କରି ଭାରତକୁ ଆଗୁଆ କରିଥିଲେ। ଏହାର ୧୧ ମିନିଟ୍ ପରେ ଦୀପିକାଙ୍କ ଏକ ଶକ୍ତ ଶଟ୍କୁ ସୁନେଲିତା ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ପଠାଇ ଦଳର ସ୍କୋରକୁ ୨-୦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଧିନାୟିକା ସବିତା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଡିଫେଣ୍ଡରମାନେ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବାକି ତିନୋଟି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ବି ଗୋଲ୍ କରିବାକୁ ଦେଇ ନଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୂରା ଦମ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା, ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଚେଷ୍ଟାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପାଇଁ ଲାଲ୍ରେମସିଆମିଙ୍କୁ ‘ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍’ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀପିକା ପୂରା ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ୬ଟି ଗୋଲ୍ କରି ଯୁଗ୍ମ ଭାବେ ଶୀର୍ଷ ସ୍କୋରର ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଜୟ ପରେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଭାରତ ଏହି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ନହାରି ଅପରାଜେୟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛି।