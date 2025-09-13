Women’s Asia Cup 2025: ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତ, ଟାଇଟଲ ପାଇଁ ଏହି ଦଳ ସହିତ କରିବ ମୁକାବିଲା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ୨୦୨୫ ମହିଳା ଏସିଆ କପର ଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିସାରିଛି। ଏବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଫାଇନାଲରେ ଆୟୋଜକ ଚୀନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ତା’ର ଶେଷ ସୁପର-୪ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜାପାନ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରଣୀ ହରାଇ ୧-୧ ଡ୍ର ଖେଳି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଚୀନ୍ ସୁପର-୪ ରାଉଣ୍ଡରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ୧-୦ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲା।
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ, ଚୀନ୍ ସୁପର-୪ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିସାରିଛି।
ଚୀନ୍ ଭାରତ ପାଇଁ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେଲା
ଜାପାନ୍ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର 7 ମିନିଟ୍ରେ ବ୍ୟୁଟି ଡୁଙ୍ଗ୍ ଡୁଙ୍ଗ୍ ଫିଲ୍ଡ୍ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଦଳକୁ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜାପାନ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଶେହୋ କୋବାୟାକାୱା (୫୮ତମ ମିନିଟ୍) ହୁଟର୍ର ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ସମାନତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ୍ରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଡ୍ର ଥିଲା।
ଚୀନ୍ ଶୀର୍ଷରେ
ସୁପର-୪ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଚୀନ୍ ୩ ବିଜୟରୁ ୯ ପଏଣ୍ଟ୍ ସହିତ ସୁପର-୪ ପଏଣ୍ଟ୍ ଟେବୁଲ୍ରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଭାରତ ଗୋଟିଏ ବିଜୟ, ଗୋଟିଏ ପରାଜୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡ୍ର ସହିତ ଚାରି ପଏଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ଜାପାନ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବାବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା।