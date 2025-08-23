U20-World Championship: ଚୀନ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଚିତ୍ କଲେ ଭାରତର ଝିଅ, କୁସ୍ତିରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲେ କାଜଲ

ସେମିଫାଇନାଲରେ ଜାସ୍ମିନ୍ ରବିନସନ୍‌ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି

By Rojalin Mishra

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତର କାଜଲ ଡୋଚାକ୍ ୨୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ କୁସ୍ତିରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମହିଳା ୭୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲରେ ଚୀନର ଲିଉ ୟୁକିଙ୍କୁ ୮-୬ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

ଚୀନ୍ ଖେଳାଳି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତିଷ୍ଠି ପାରି ନଥିଲେ। କାଜଲଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୁତି (୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମ) ଏବଂ ସାରିକା (୫୩ କିଲୋଗ୍ରାମ) କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।

କାଜଲ ଡୋଚାକ୍ ୨୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ କୁସ୍ତିରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଖେଳ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ସେ ବୁଲଗେରିଆର ଏମିଲି ମିହାଇଲୋଭା ଏବଂ କିର୍ଗିଜସ୍ତାନର କାଇରକୁଲ୍ ଶାର୍ଶେବାୟେଭାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ତା’ପରେ ସେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଖେଳ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଜାସ୍ମିନ୍ ରବିନସନ୍‌ଙ୍କୁ ୧୩-୬ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।ଯଦିଓ ଜାସ୍ମିନ୍ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଖେଳାଳି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି କାଜଲ ଫାଇନାଲରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ।

ଲିଉ ୟୁକିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି
ଫାଇନାଲରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ କାଜଲ ଡୋଚାକ୍ ୪-୦ରେ ଆଗୁଆ ଥିଲେ। ତା’ପରେ ଲିଉ ୟୁକି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ କଠିନ ମୁକାବିଲା ଦେଲେ।
କିନ୍ତୁ କାଜଲ ଭଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଶେଷରେ, ସେ ୮-୬ ରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲେ।

ପିଲାଦିନେ କୁସ୍ତି କୌଶଳ ଶିଖିଥିଲେ

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କାଜଲ ଡୋଚାକଙ୍କ ପରିବାର ସୋନିପତରେ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ଏବଂ କାକା ମଧ୍ୟ କୁସ୍ତି ଖେଳାଳି।

ସେ କୁଲଦୀପ ମାଲିକ କୁସ୍ତି ଏକାଡେମୀରେ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ସେ ୭୩ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ୧୭ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସୀୟ ଟାଇଟଲ୍ ଏବଂ ୬୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ୧୭ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ।

ତା’ପରେ ସେ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ କିର୍ଗିଜସ୍ତାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୧୭ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ୭୩ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ।
କାଜଲଙ୍କ କାକା କ୍ରିଷ୍ଣା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ୯୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ବର୍ଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଥିଲି।

ମୁଁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଏବଂ ସୁଶୀଲ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ଜାତୀୟ ଶିବିରରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲି। ମୁଁ କାଜଲଙ୍କୁ ଜଣେ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି।କାଜଲ ଭାରତ ପାଇଁ ପଦକ ଜିତିଥିବାର ଦେଖି ଆମେ ଖୁସି।

