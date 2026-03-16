ଗ୍ଯାସ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ‘IndianOil ONE’ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ଼ କଲେ; ପଛରେ ପଡ଼ିଲା ଚାଟଜିପିଟି…
ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଆପ୍...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସର ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ, ଲୋକମାନେ ଏବେ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ‘ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ୍ ୱାନ୍’ ଆପ୍ ଏହି ଧାରାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ପାଇଛି।
ଏହା ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଫ୍ରୀ-ଟୁ-ଡାଉନଲୋଡ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହା ଏଆଇ ଚାଟବଟ୍ ଚାଟଜିପିଟିର ଆପ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଯାହା ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା।
ଏହି ଆପ୍ କମ୍ପାନୀର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର LPG ସଂଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆପ୍ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ, ବୁକିଂ ହିଷ୍ଟ୍ରୀ ଟ୍ରାକିଂ, ବିତରକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ସେବା ଅନୁରୋଧ ପରିଚାଳନା କରିବା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ।
LPG ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବୁକିଂ: LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ, ବୁକିଂ ଏବଂ ବିତରଣ ଟ୍ରାକିଂକୁ ସହଜ କରୁଥିବା ଆପ୍ ପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ‘IndianOil ONE’ ଭଳି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରିବାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବିତରକଙ୍କୁ ଭେଟିବା କିମ୍ବା ଅର୍ଡର ଦେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କଲ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୂର ହୁଏ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ଯ ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ଯରେ ଚାଲିଥିବା ଘମାଘୋଟ ଲଢେଇ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଗ୍ଯାସ ଆମଦାନୀ ହେବାରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ଗ୍ଯାସ ସଙ୍କଟ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଗ୍ଯାସ ସରିବା ଭୟରେ ଆବଶ୍ଯକ ମୁତାବକ ଗ୍ଯାସ କିଣି ନିଜ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ ରଖୁଛନ୍ତି।
ଏହାରି ଭିତରେ ଗ୍ଯାସ ବୁକିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ‘IndianOil ONE’ ଆପକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଥିବା ଆପରେ ପରିଣତହୋଇଛି।