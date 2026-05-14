ବର୍ଷକୁ ଏତିକି ପରିମାଣର ତେଲ ଖାଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ, ପରିମାଣ ଜାଣିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଦେବ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତେଲର ବ୍ୟବହାର କମାଇବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ତେଲ ବ୍ୟବହାର ୧୯୯୪-୯୫ ତୁଳନାରେ ଦୁଇ ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି। ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ସାଜିଛି।
India Per Capita Oil Consumption : ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଖାଇବା ତେଲର ବ୍ୟବହାର କମାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ପିଏମ ମୋଦୀ କେବଳ ତେଲ କମ ଖାଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନା ନ କିଣିବା, ଜାଳେଣି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଏବଂ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସୋରିଷ, ସୋୟାବିନ ଏବଂ ପାମ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରୁ ପାମ ତେଲର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱାଦ ଚକ୍କରରେ ଆମ ଥାଳିରେ ତେଲର ପରିମାଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବଢ଼ିଚାଲିଛି, ତାହା ଏବେ କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଚକିତ କରିଦେବା ଭଳି, କାରଣ ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତୁଳନାରେ ସ୍ୱାଦକୁ କେତେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଭଲ ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ।
ଯଦି ଆମେ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ପଛକୁ ଯାଇ ତୁଳନା କରିବା, ତେବେ ତେଲ ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବେଶ ଡରାଇବା ଭଳି। ୧୯୯୪-୯୫ ବର୍ଷରେ ଭାରତରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ତେଲ ବ୍ୟବହାର ମାତ୍ର ୭.୩ ଲିଟର ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଆମେ ୧୯୯୦ ଦଶନ୍ଧି ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ତିନି ଗୁଣ ଅଧିକ ତେଲ ଖାଉଛୁ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଆମର ବଦଳୁଥିବା ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଦର୍ଶାଉ ନାହିଁ, ବରଂ ବାହାରର ଜଙ୍କ ଫୁଡ ଏବଂ ଛଣାଛଣି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ଆକର୍ଷଣର ପୋଲ ମଧ୍ୟ ଖୋଲୁଛି। ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ରୋଷେଇ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକ ତେଲଯୁକ୍ତ ଆଧୁନିକ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି।
ନିକଟ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟ ସୂଚାଉଛି ଯେ ତେଲ ବ୍ୟବହାରରେ ହ୍ରାସ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ଥିରତା କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧି ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ୨୦୧୪-୧୫ ବର୍ଷରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ତେଲ ବ୍ୟବହାର ୧୮.୩ ଲିଟର ଥିଲା। ଏହାପରେ ୨୦୨୦-୨୧ ବର୍ଷରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ମୁଣ୍ଡପିଛା ୧୮.୭ ଲିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ୨୦୨୦-୨୧ ରୁ ୨୦୨୨-୨୩ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନରେ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୦.୮୦ ଲିଟରର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ସଚେତନତା ନେଇ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତେଲର ବ୍ୟବହାର କମୁନାହିଁ।
ଭାରତୀୟ ରୋଷେଇରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ପାମ୍ ତେଲ ଭାରତ ନିଜେ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପାମ୍ ତେଲ ବ୍ୟତୀତ ସୋରିଷ ଏବଂ ସୋୟାବିନ୍ ତେଲର ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ୍ ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କାରଣ ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ତେଲ ଖାଇବା, ଆମଦାନୀ ବାବଦରେ ସେତେ ଅଧିକ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ବଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଚଳନ୍ତି ଖାତା ନିଅଣ୍ଟକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତେଲ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ଦେଶହିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି।