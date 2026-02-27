ସ୍ମାର୍ଟ ଆୟକାରୀ ମାନେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ବାଛୁଛନ୍ତି
କୋଟାକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ ସାରା ଭାରତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ଧାରାଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କୋଟାକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ ସାରା ଭାରତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ଧାରାଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ବେତନଭୋଗୀ ଗ୍ରାହକମାନେ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଋଣ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରଣନୈତିକ ନିଷ୍ପତି ଭାବରେ ଋଣକୁ ବାଛିଛନ୍ତି।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ପାରମ୍ପରିକ କେବଳ “ଜରୁରୀକାଳୀନ” ଧାରଣା ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। କୋଭିଡ୍ ପରେ, ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କଲ୍ୟାଣ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଇଲଖୁଂଟର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିବେଶର ସେମାନଙ୍କର ପରିଭାଷାକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି।
ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶକୁ ରିଡିମ୍ କରିବା ଏବଂ କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂକୁ ବାଧା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ , ଗ୍ରାହକମାନେ ସୁସ୍ଥତା, ଶିକ୍ଷା, ଯାତ୍ରା, ଗୃହ ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ପରିବାର ମାଇଲଖୁଂଟ ଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ପୂର୍ବାନୁମାନଯୋଗ୍ୟ ଇଏମଆଇ ବାଛିଛନ୍ତି।
ଋଣ ନେବାର ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ଋଣ ଏକତ୍ରୀକରଣ, ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବଧାନ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିଶୋଧ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ନିର୍ମାଣ ସମେତ ବ୍ୟବହାରିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଏସଆଇପି, ଇକ୍ୱିଟି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଏବଂ ଅବସର ଯୋଜନାକୁ ଟ୍ରାକରେ ରଖିବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମାଧାନ କରେ। ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଫାଷ୍ଟ ବଂଟନ, ସରଳ ଇଏମଆଇ ଗଠନ ଏବଂ ସୁଗମ ଡିଜିଟାଲ୍ ଯାତ୍ରାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
କୋଟାକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କର , ପର୍ସନାଲ ଲୋନର ବିଜନେସ୍ ହେଡ୍ -ଅମିତ ପାଠକ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛୁ: ଦୃଢ଼ ଆୟ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନିବେଶ ଅଭ୍ୟାସ ଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ ନକରି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।
ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ହେତୁ ଋଣ ନେଉନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥିବା ନିବେଶକୁ ବାଧା ଦେବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିବା ସହିତ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଂଚିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରେ।
ଏହି ଉଦୀୟମାନ ମାନସିକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ପରିପକ୍ୱତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ – ଯେଉଁଠାରେ ଋଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନର ଗୁଣବତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମ୍ପତି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୈତିକ ଉପକରଣ ଭାବରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।