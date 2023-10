Big Breaking ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରତର ହଲ୍ଲା ବୋଲ: ବୋଲିଂ ଆଟାକ ସାମ୍ନାରେ ୧୯୨ ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଲା ବାବର ସେନା

ଅହମ୍ମଦାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଦମ୍ ଦେଖାଇଛି ଭାରତର ବୋଲିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ । ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ପେସ ଆଟାକକୁ ସାମ୍ନା କରିବାରେ ଫେଲ ମାରିଛି ବାବର ସେନା । ଅଧିନାୟକ ବାବର ଆଜମ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନଙ୍କ ପରେ ଦଳ ଏକ ବଡ଼ ପାର୍ଟନରସିପ ଗଢିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି । ରୋହିତ ସେନାର ଷ୍ଟାର ବୋଲର ପାକିସ୍ତାନର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ମ୍ୟାଚର ରୋମାଞ୍ଚ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଭାରତକୁ ଏହି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ମ୍ୟାଚରେ ମାତ୍ର ୧୯୨ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇ ପାରିଛି ବାବର ସେନା ।

