ଭାରତ ମୁଣ୍ଡରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ପାହାଡ଼! ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ କମିଲା ଚାଉଳର ମୂଲ୍ୟ; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଦେଶକୁ ଚାଉଳ ପଠାଏ ଭାରତ?

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବାସୁମତୀ କିସମ ର ମୂଲ୍ୟ ୭ ରୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର କୃଷି ରପ୍ତାନି, ବିଶେଷକରି ଏହାର ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ବ୍ୟବସାୟ ଦୋହଲି ଯାଇଛି। ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସିଧାସଳଖ ସଂଘର୍ଷ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ କରିଦେଇଛି।

ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ବଜାର ଉଭୟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ, ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି।

ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାରତର ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ଇରାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ ବଜାର , କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଯୋଗୁଁ ପଠାଣ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି।

ରପ୍ତାନିକାରୀମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଅସୁରକ୍ଷିତ ରାସ୍ତା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବୀମା ମୂଲ୍ୟ। ସାମୁଦ୍ରିକ ବୀମା ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ନୂତନ ଅର୍ଡର ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି।

ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ରପ୍ତାନି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ଭାରତ ଭିତରେ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳର ଷ୍ଟକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ରପ୍ତାନି ସାମଗ୍ରୀ ଦେଶ ଭିତରେ ଅଟକି ରଖାଯାଏ, ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଏ।

ଗତ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବାସୁମତୀ କିସମ (ଯେପରିକି ୧୫୦୯ ଏବଂ ୧୧୨୧) ର ମୂଲ୍ୟ ୭ ରୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଚାଷୀ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି।

ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅସ୍ଥିରତା ସେୟାର ବଜାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ପ୍ରମୁଖ ଚାଉଳ ବ୍ୟବସାୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସେୟାରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଛି। ତଥାପି, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଝଟକା ପରେ, LT ଫୁଡ୍ସ ଲିମିଟେଡର ସେୟାର ୯.୫ ପ୍ରତିଶତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଛି।

KRBL ଲିମିଟେଡ୍ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସେୟାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ୩.୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଚାଉଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ନିବେଶକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧର ଗତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।

ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଏବଂ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଦେଶକୁ ଚାଉଳ ପଠାଏ। ୨୦୨୩-୨୪ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ମୋଟ ୧୬.୩୫୮ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନି କରିଥିଲା, ଯାହା ଆମର ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରାୟ ୧୨% ।

ବାସୁମତୀର ପ୍ରମୁଖ କ୍ରେତାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଉଦି ଆରବ, ଇରାନ, ଇରାକ, ୟୁଏଇ, ୟେମେନ, ଓମାନ ଏବଂ କାତାର। ଏହି ସାତଟି ଦେଶ ଭାରତର ମୋଟ ବାସୁମତୀ ରପ୍ତାନିର ପ୍ରାୟ ୭୮% ରପ୍ତାନି କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ଇରାକ ସର୍ବାଧିକ ଅଂଶୀଦାର।

ଆଫ୍ରିକୀୟ ଏବଂ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଅଣ-ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେନିନ୍, ଭିଏତନାମ, ଗିନି, ଟୋଗୋ, କୋଟ୍ ଡି’ଆଇଭୋର୍, ସେନେଗାଲ୍ ଏବଂ ନେପାଳ ପ୍ରମୁଖ। ଭାରତ ଏବେ ଏହାର ପହଞ୍ଚକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛି ଏବଂ ଆଫ୍ରିକୀୟ ବଜାରରେ ନୂତନ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରୁଛି ଏବଂ ବଜାରକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛି।

