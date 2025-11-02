ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସାନଦାର୍ ଜିତ୍, ୫ ଓ୍ୱିକେଟରେ ଜିତିଲା ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍, ହୋବାର୍ଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଥମ ହାର୍
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ କବଜା କରିନେଲା ଭାରତ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୧୮୬ ରନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଜବାବରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୯ ବଲ ବାକି ଥାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି।
ହୋବାର୍ଟର ବେଲେରିଭ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଟି-୨୦ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହୋଇଛି। ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଅପରାଜିତ ୪୯ ରନର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଥିଲା
ଟିମ୍ ଡେଭିସ୍ ଏବଂ ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ ଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୧୮୬ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଡେଭିସ୍ ୭୪ ରନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ ୬୪ ରନ୍ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି।
ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ:
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପୁଣି ଥରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ୨୫ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଖରାପ ଫର୍ମ ଜାରି ରହିଲା, ସେ ମାତ୍ର ୧୫ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଗଲେ।
ଏହାପରେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ସ୍ଥିର ହୋଇ ୧୧ ବଲରୁ ୨୪ ରନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସରେ ପରିଣତ କରିପାରି ନଥିଲେ।
ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ୪ ନମ୍ବରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ୨୯ ରନ କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆରମ୍ଭ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୧୭ ରନ କରି ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ।
ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଭାରତ ୧୧୧ ରନରେ ଚାରିଟି ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। ସେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ, ୨୩ ବଲରେ ୪୯ ରନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜିତେଶ ଶର୍ମା ଅପରାଜିତ ୨୨ ରନ କରିଥିଲେ।
ଦୁହେଁ ଅପରାଜିତ ୪୩ ରନର ଭାଗୀଦାରି କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସ୍କୋରରେ ରହିଛି।
ହୋବାର୍ଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଥମ ହାର୍:
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପୂର୍ବରୁ ହୋବାର୍ଟର ବେଲେରିଭ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପାଞ୍ଚଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ସେମାନେ ଦୁଇଥର ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ଦୁଇଥର ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଥରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଭାରତ ଏଠାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହୋଇଛି।