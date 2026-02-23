୧୯ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଦୋହରାଇବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଠାରୁ ପରାଜୟ ଭାରତ ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ ହେବାର ସୁଯୋଗ!
ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତ ପାଇଁ କାହିଁକି ଚାମ୍ପିଅନ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଅଧିକ ରହିଛି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ହାରିବା ପରେ ଜିତିଥାଏ ତାକୁ ଯାଦୁକର କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ “ବାଜିଗର”ରୁ ଏହି ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣିଥିବେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ମନେହୁଏ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଉଡ଼ନ୍ତା ରଙ୍ଗରେ ଜିତିଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁପର ୮ରେ ଏହା ଏକ ସୋଚନୀୟ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତକୁ ୭୬ ରନ୍ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ପରାଜୟ ନିଜେ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଏହାର କାରଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଇତିହାସକୁ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
୧୯ ବର୍ଷର ଇତିହାସକୁ ଦୋହରାଇ ପାରିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ:
୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସହିତ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ୧୯ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ୨୦୦୭ ମସିହା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଘଟିଥିଲା। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଗଲା।
୨୦୦୭ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା:
୨୦୦୭ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନଥିଲା ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ରନ ହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରି ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା।
ଏହା ପରେ ଭାରତ ୨୦୦୭ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିଲା।
୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିସ୍ଥିତି କ’ଣ:
୧୯ ବର୍ଷ ପରେ, ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଇତିହାସ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ପରାଜୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇପାରେ।
ଭାରତ ପାଇଁ ଆଗକୁ କ’ଣ ଅଛି:
୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛି। ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମେ ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ନିଜର ରନ ହାର ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯେପରି ୨୦୦୭ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କରିଥିଲା।
ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲ ସ୍ଥାନ ପାଇବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ।
ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଏହି ୧୯ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ କି ନାହିଁ।