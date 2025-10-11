ଫେରୁଛି ମହାଭାରତ, ଏଥର କିନ୍ତୁ ଅଲଗା, ସରକାରୀ ଚ୍ୟାନଲେ ହେବ ପ୍ରସାରଣ
ଲୋକେ ଦେଖିବେ AI ମହାଭାରତ । ପ୍ରସାର ଭାରତୀର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂତନ ଫର୍ମାଟ ସହ ଜାତୀୟ ଟେଲିଭିଜନକୁ ଫେରୁଛି ଭାରତର କାଳଜୟୀ ମହାକାବ୍ୟ ମହାଭାରତ । ମହାଭାରତର ପୁନଃ-ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସାର ଭାରତୀ ଓ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ମିଡିଆ ନେଟୱାର୍କ ନେଇଛି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ।
ଦୂରଦର୍ଶନରେ ହେବ ପ୍ରସାରିତ: କଲେକ୍ଟିଭ୍ ମିଡିଆ ନେଟୱାର୍କ ଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାକାବ୍ୟ, ମହାଭାରତର ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପୁନଃ-ପରିକଳ୍ପନା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ସିରିଜ ୨୫ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ରେ ଓ୍ବେଭ୍ସ ଓଟିଟିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରିମିୟର ହେବ, ଏବଂ ତା’ପରେ ୨ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ଠାରୁ ପ୍ରତି ରବିବାର ସକାଳ ୧୧.୦୦ରେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଏହି ସିରିଜ୍ ଭାରତ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଡିଜିଟାଲ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଓ୍ବେଭ୍ସ ଓଟିଟିରେ ଏକକାଳୀନ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
ଲୋକଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଜଡିତ: ପ୍ରସାର ଭାରତୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଗୌରବ ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି, “ପ୍ରସାର ଭାରତୀ ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଘରେ ଜାତୀୟ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହତ୍ତ୍ୱର କାହାଣୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ମୂଳ ମହାଭାରତର ପୁନଃପ୍ରସାରଣ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ, ଏହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ପରିବାର ଏବଂ ପିଢ଼ିକୁ କେତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ସଂଯୋଗ କରେ।
ଏହି ଏଆଇ-ଆଧାରିତ ପୁନଃକଳ୍ପନା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କାହାଣୀ କହିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଭାରତର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମହାକାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏର ଏକ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ଆଧୁନିକ ପ୍ରସାରଣରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟର ଏକତ୍ର ହେବାର ଏକ ପ୍ରକାଶନ।”