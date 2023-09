(Video) ଭାରତର ପୂର୍ବତନ F1 ଡ୍ରାଇଭର ହେଲେ ଭୟଭୀତ, ରେସ୍ ମଝିରେ ଅଚାନକ କାରରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ F1 ଡ୍ରାଇଭର କରୁଣ ଚନଧୋକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସେ ୨୦୨୩ ଗୁଡଉଡ୍ ରିଭାଇଭାଲ ରେସ୍ ରେ ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ରେସ୍ ସମୟରେ ହଠାତ କାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସେ କୌଶଳକ୍ରମେ କାରକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଚନଧୋକ ଘାସଗାଲିଚା ରୋଡରେ କାରକୁ ନେଇଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଅତି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଶ୍ଵସ୍ତିକର କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଭାରତୀୟ ପୂର୍ବତନ F1 ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ଘଟି ନାହିଁ, ସଠିକ ସମୟରେ ସେ ନିଜକୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।

ଫର୍ମୁଲା ୧ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ମ୍ୟାକ୍ସ ଭରଷ୍ଟେପେନ ୧୦ମ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଦୌଡ଼ରେ ଜିତିଥିଲେ । ଏହା ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମୋନାଜା ଠାରେ ରେଡ ବୁଲରୁ ଏକ ଶୋ’ରେ ଇଟାଲୀ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିକ୍ସରେ ଶୀର୍ଷକୁ ଆସିବା ପରେ ଏକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ତେବେ ରେସ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ସେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସଂଗେ ସଂଗେ ସେ କାରକୁ ଅଟକାଇ ଘାସ ଗାଲିଚା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ କାରର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

Scary moment for @karunchandhok minutes ago @goodwoodrevival in the iconic GTO 🔥

Most importantly just really glad he's ok but I have to say that save, car control and presence of mind to quickly get it off circuit and onto the grass was IMPRESSIVE👏🏼🫡

We thought we were done… pic.twitter.com/vnPfK7KxGd

— Suhail Chandhok (@suhailchandhok) September 9, 2023