ଏଣିକି ମାତ୍ର ୨-୩ ମିନିଟରେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ୍, ଲାଗିଲା ଦେଶର ପ୍ରଥମ LPG ATM, ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଗଲା ଚିନ୍ତା
LPG ATM: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ସାରା ଭାରତର ପରିବାରର ରୋଷେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯେହେତୁ ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରାୟ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଏଲପିଜି ଆମଦାନୀ କରେ, ତେଣୁ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଗ୍ୟାସ ପରିବହନରେ ବିଳମ୍ବ, ପ୍ୟାନିକ ବୁକିଂ ସହିତ, ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଚାହିଦାରେ ଏକ ବିଶାଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଏଲପିଜି ଏଟିଏମ୍ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଏଲପିଜି ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ଏକ ମାନକ ATM ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
BPCL ସ୍ଥାପନ କରିଛି LPG ATM
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଏଲପିଜି ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ (BPCL) ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଗ୍ରାମର ସୋହନା ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସେକ୍ଟର ୩୩ରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପାର୍କ ଫ୍ଲାୱାର୍ ଭ୍ୟାଲିରେ ଏକ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସୁବିଧା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ ମାତ୍ର ୨-୩ ମିନିଟରେ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିପାରିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି । ଏହି ମେସିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଫୋନ୍ କଲ୍, ବୁକିଂ ସ୍ଲଟ୍ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡେଲିଭରି ୱିଣ୍ଡୋ ବିନା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ସରଳ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦିଓ ଏହି LPG ATM – ‘BharatGas Insta LPG’ ଭାବରେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍, ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏହି ମେସିନ୍ ସପ୍ତାହର ସାତ ଦିନ, ୨୪ ଘଣ୍ଟା କାମ କରେ।
ମସିନ୍ କିପରି କାମ କରେ?
- ପ୍ରଥମେ, ମେସିନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ।
- ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନରେ ପ୍ରାପ୍ତ OTP (ୱାନ୍-ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ) ପ୍ରବେଶ କରି ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
- ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଖାଲି ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଲାଗିଥିବା QR କୋଡ୍ କିମ୍ବା ବାରକୋଡ୍ ମେସିନ୍ ସ୍କାନର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ମେସିନ୍ ତା’ପରେ ସିଲିଣ୍ଡରର ବୈଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବ।
- ଯାଞ୍ଚ ସଫଳ ହେବା ପରେ, ମେସିନ୍ ରେ ଏକ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିଯିବ।
- ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ସେହି ସ୍ଲଟ୍ ରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ମେସିନ୍ ଏହାକୁ ଭିତରକୁ ଫେରାଇ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରାମାଣିକତା, ଓଜନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରାମିଟର ଯାଞ୍ଚ କରିବ।
- ଏବେ, ଆପଣଙ୍କୁ UPI ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍କ୍ରିନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ ଦେୟ କରିବାକୁ ପଡିବ।
- ସଫଳ ଦେୟ ପରେ, ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସିଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରଣ ୱିଣ୍ଡୋରୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ।
- ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ପ୍ରାୟ ୨-୩ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗେ।
ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ?
ଏଠାରେ, ଆପଣ ୧୦-କିଲୋଗ୍ରାମ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବେ, ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ଲୁହା ସିଲିଣ୍ଡର ତୁଳନାରେ ଓଜନରେ ହାଲୁକା।
ମେସିନ୍ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ କେବଳ ୧୦ ସିଲିଣ୍ଡରର ଲୋଡ୍ ଧରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟକ୍ କେବଳ ଦୁଇଟି ବାକି ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଖସିଯାଏ, ମେସିନ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଏକ ରିଫିଲ୍ ଆଲର୍ଟ ପଠାଇଥାଏ।