ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଘୋଷଣା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
'ବାଂଲାଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ...'
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି।
ଭାରତ କହିଛି ଯେ ଏହି ରାୟ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ବାଂଲାଦେଶର “ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ” ଦ୍ୱାରା ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରାୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି।
ଶାନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱ:
ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ, ଏକ ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାବରେ, ଏହା ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଶାନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଏବଂ ଭାରତ ସର୍ବଦା ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସମର୍ଥନରେ ଠିଆ ହେବ।
ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦେଶରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରିବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବାଂଲାଦେଶର ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଗଠନମୂଳକ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବ।
ହସିନାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ:
ବାଂଲାଦେଶର ବହିଷ୍କୃତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ବିରୋଧରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା “ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ” ପାଇଁ ସୋମବାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ୫ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ସରକାରର ପତନ ପରଠାରୁ ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ୭୮ ବର୍ଷୀୟା ହସିନାଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ-ବାଂଲାଦେଶ (ICT-BD) ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି। କୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ପଳାତକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।
କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପଛରେ ହସିନାଙ୍କ ହାତ:
ଢାକାର ଏକ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୋର୍ଟ ରୁମରେ ରାୟ ପାଠ କରି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ୧୫ ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ର-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରତିବାଦ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ମାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପଛରେ ହସିନାଙ୍କ ହାତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ ବାହାରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି।
ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, “ଜୁଲାଇ ବିଦ୍ରୋହ” ନାମରେ ପରିଚିତ ଏକ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ୧୪୦୦ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।
ନିରସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା, ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ଢାକା ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯାନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ହସିନାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି।