ବଢ଼ିଲା ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଜିଡିପି ୮.୨ ପ୍ରତିଶତ, ରକେଟ୍ ବେଗରେ ଦୌଡୁଛି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି…

ବଢ଼ିଲା ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଜିଡିପି ୮.୨ ପ୍ରତିଶତ

By Jyotirmayee Das

India GDP: ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଜିଡିପି (GDP) ୮.୨ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ (୨୦୨୪-୨୫)ର  ୨ୟ ତିନିମାସରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ୫.୬ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରକାଶିତ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ବର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।

କେନ୍ଦ୍ର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୁପାୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧିନସ୍ଥ ଜାତୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (NSO) ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଜୁଲାଇ-ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତ୍ରୈମାସିକ (Q2) ପାଇଁ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ (GDP)ର ତ୍ରୈମାସିକ ଆକଳନ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।

ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏପ୍ରିଲ-ସେପ୍ଟମ୍ବର ୬ ମାସରେ ବାସ୍ତବିକ ଜିଡିପି ୯୬.୫୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି । ୨୦୨୪-୨୫ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏହି ସମୟରେ ବାସ୍ତବିକ ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ୮୯.୩୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଥିଲା । ଫଳରେ ଏହି ୬ ମାସରେ ଦେଶର ଡିଜିପି ଆଭିବୃଦ୍ଧି ୮ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍,…

BSNL ଆଣିଲା ୫୦ ଦିନିଆ ଧମାକାଦାର ପ୍ଲାନ୍,…

୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ପ୍ରକୃତ GDP (ସ୍ଥିର ମୂଲ୍ୟରେ) ୪୮.୬୩ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ସମାନ ତ୍ରୈମାସିକରେ ୪୪.୯୪ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ୮.୨% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ନାମମାତ୍ର GDP (ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟରେ) ୮୫.୨୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ୭୮.୪୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ୮.୭% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଏହି ସମୟରେ, ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ପ୍ରକୃତ GVA (ସ୍ଥିର ମୂଲ୍ୟରେ) ୪୪.୭୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଗତ ବର୍ଷର ସମାନ ତ୍ରୈମାସିକରେ ୪୧.୪୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ୮.୧% ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଜଣାପଡିଛି।

୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ନାମମାତ୍ର GVA (ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟରେ) ୭୭.୬୯ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ୭୧.୪୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ୮.୭% ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଜଣାପଡିଛି।

 

You might also like More from author
More Stories

ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍,…

BSNL ଆଣିଲା ୫୦ ଦିନିଆ ଧମାକାଦାର ପ୍ଲାନ୍,…

ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଭଗବତ୍ ଗୀତା ପାଠ…

ଲଦାଖକୁ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ…

1 of 24,977