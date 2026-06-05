ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୌଡ଼ିଲା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି, GDP ବୃଦ୍ଧି ୭.୭%
୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ବଜାରର ଆଶାଠାରୁ ବେଶ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦେଶର ବାସ୍ତବିକ ଜିଡିପି (GDP) ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୭.୮ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ସମଗ୍ର ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୭.୭ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରକାଶିତ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ବଜାରର ଆଶାଠାରୁ ବେଶ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦେଶର ବାସ୍ତବିକ ଜିଡିପି (GDP) ୭.୮ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମଗ୍ର ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ହାର ୭.୭ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୈମାସିକରେ ବାସ୍ତବିକ ଜିଡିପି ୮୭.୭୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷର ଏହି ସମୟରେ ୮୧.୪୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେହିପରି, ଏହି ତ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ ନାମମାତ୍ର ଜିଡିପି ୯.୧ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ସହ ୯୪.୬୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ସମଗ୍ର ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାସ୍ତବିକ ଜିଡିପି ୩୨୩.୧୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୨୯୯.୮୯ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ୭.୭ ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚାଉଛି। ନାମମାତ୍ର ଜିଡିପି ୮.୯ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ୩୪୬.୩୬ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ମାପକାଠି ଭାବେ ବିବେଚିତ ଗ୍ରସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡେଡ୍ (GVA) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୭.୯ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୈମାସିକରେ ୭.୯ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଥିସହିତ, ନାମମାତ୍ର GVA ସମଗ୍ର ବର୍ଷ ପାଇଁ ୯.୧ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୈମାସିକରେ ୯.୯ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଏହି ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଦ୍ୱିତୀୟକ (secondary) ଏବଂ ତୃତୀୟକ (tertiary) କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ ଚାଳକ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଦ୍ୱିତୀୟକ କ୍ଷେତ୍ର ୮.୮ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ତୃତୀୟକ କ୍ଷେତ୍ର ୯.୩ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ସହାୟତାରେ ୩.୨ ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି। ଉତ୍ପାଦନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ମରାମତି, ହୋଟେଲ, ପରିବହନ, ଯୋଗାଯୋଗ, ପ୍ରସାରଣ, ଗୋଦାମ ସହିତ ଆର୍ଥିକ, ରିୟଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଉଭୟ ସ୍ଥିର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟରେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରିଛି।
ବ୍ୟୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ, ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଘରୋଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟୟ (PFCE) ଏବଂ ମୋଟ ସ୍ଥିର ପୁଞ୍ଜି ଗଠନ (GFCF) ୭.୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୈମାସିକରେ, GFCF ୧୦.୮ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ PFCE ୭.୧ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ନିବେଶ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ଚାହିଦାରେ କ୍ରମାଗତ ଶକ୍ତିକୁ ସୂଚାଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୈମାସିକର କ୍ଷେତ୍ରୱାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବାଣିଜ୍ୟ, ହୋଟେଲ, ପରିବହନ, ଯୋଗାଯୋଗ, ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଗୋଦାମ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧୨.୫ ପ୍ରତିଶତ, ଆର୍ଥିକ, ରିୟଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ସେବାରେ ୧୦.୪ ପ୍ରତିଶତ ଦୃଢ଼ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ତ୍ରୈମାସିକରେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର ୭.୩ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ର ୮.୪ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।