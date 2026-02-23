ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାଠୁ ହାରିବା ପରେ ଟିମରେ ହେବ ବଡ଼ ଅଦଳ ବଦଳ, ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲେ କୋଚ୍
ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାଠୁ ହାରିବା ପରେ ଟିମରେ ହେବ ବଡ଼ ଅଦଳ ବଦଳ
Team India: ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ପରାଜିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରଣନୀତି ଉପରେ ଏବେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ୭୬ ରନରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। ଏହା ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରାଜୟ। ଏହି ପରାଜୟ ପରେ ଟିମ୍ କମ୍ବିନେସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ନାମଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ।
ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ଦେଲେ
ପ୍ରକୃତରେ, ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ସହାୟକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରିଆନ୍ ଟେନ୍ ଡୋଇସଚେଟ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ନାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖବରରେ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ, ଦଳ ଗତ ୧୮ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଉଚିତ କି ସାମସନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେବେ।
ରିଆନ କହିଥିଲେ, “ଆମେ କ’ଣ ସେହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଉଚିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗତ ୧୮ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେଟା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି । ନା ଆମେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଆଣିବା ଉଚିତ, ଯିଏ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ଖେଳାଳି।” ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, କ୍ରମର ଶୀର୍ଷରେ ଜଣେ ଡାହାଣହାତୀ ରହିବା କୌଶଳଗତ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏହା ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେବ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସହାୟକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଦଳ ଶୀର୍ଷ କ୍ରମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶକାଳୀନ ଅଫ୍-ସ୍ପିନରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ଚାପରେ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
ଅଭିଷେକ ଏବଂ ତିଲକଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ
ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ତିନି ଥର ଡ୍ରକ୍ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଅଭିଷେକ କିମ୍ବା ତିଲକଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାନା କରୁନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଲଗାତାର ତିନି ଥର ଡ୍ରକ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଭାରତର ପରାଜୟ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯିବାକୁ କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଦଳ ପରିଚାଳନା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ମୁଡ୍ ରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ।