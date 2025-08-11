ଭାରତ ମାଟିରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁନା ଖଜାନା, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଶର 5ଟି ବଡ଼ ସୁନା ଖଣି
ଭାରତରେ ମୋଟ ଆନୁମାନିକ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରାୟ 879.58 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସିହୋରା ତହସିଲର ମହଗୱାନ କେଓଲାରି ଗ୍ରାମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବେଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସୁନାର ଏକ ବଡ଼ ଭଣ୍ଡାର ମିଳିଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି । ବହୁ ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସର୍ଭେ ପରେ, ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ଏଠାରେ ମାଟି ତଳେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସୁନା ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବରୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନା ଖଣି ଆବିଷ୍କାର ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରାୟ 100 ହେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତାରିତ ଏବଂ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ସୁନା ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରେ ।
ଏହି ଆବିଷ୍କାର କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତରେ ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠାରୁ ପୃଥିବୀ ସୁନା ବାହାର କରେ ।
ସୁନା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ନିବେଶର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ । ବିବାହ ଠାରୁ ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ଧାତୁ ସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ରହିଆସିଛି । 31 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ମୋଟ ଆନୁମାନିକ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରାୟ 879.58 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ । ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ସୁନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ।
ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସୁନା ଖଣି-
ଭାରତରେ ଏପରି ଅନେକ ସୁନା ଖଣି ଅଛି ଯାହା କେବଳ ଐତିହାସିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ।
ହୁଟି ସୁନା ଖଣି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ- ଏହାକୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଏବଂ ବୃହତ ସୁନା ଖଣି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାର ଇତିହାସ ପ୍ରାୟ ୨୦୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧.୮ ଟନ୍ ସୁନା ବାହାର କରାଯାଏ । ଏହି ଖଣି ଏବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ସୁନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ ଅଟେ ।
କୋଲାର ଗୋଲ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ- ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ୧୮୮୦ ମସିହାରେ ଏଠାରେ ସୁନା ଖନନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୦୧ ସୁଦ୍ଧା ଏଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୮୦୦ ଟନ୍ ସୁନା ବାହାର କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ।
ସୋନଭଦ୍ର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ- ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ଏଠାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସୁନା ଲୁଚି ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ । ଯଦି ସନ୍ଧାନ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ସୁନା କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇପାରିବ ।
ରାମଗିରି ସୁନା କ୍ଷେତ୍ର, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ- ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ସୁନା ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏଠାରେ ସୁନାର ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ।
ଚିଗରଗୁଣ୍ଟା-ବିସନାଥମ୍, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ– ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ, ଏଠାରୁ ସୁନା ଉତ୍ପାଦନ ଦେଶର ମୋଟ ଯୋଗାଣରେ ଭଲ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବ ।