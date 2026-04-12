ଶତ୍ରୁ ଶିବିରରେ କମ୍ପନ! ଆକାଶରୁ ଯମ ସାଜି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟ୍ୟାଙ୍କ-କିଲର ‘ଧ୍ରୁବାସ୍ତ୍ର’

India’s indigenous missile ‘Dhruvastra‘ : ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଧୂଳିସାତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡିଆରଡିଓର ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, କାହିଁକି ଏହି ମିସାଇଲକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଧ୍ରୁବାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (ଡିଆରଡିଓ) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏକ ତୃତୀୟ ପିଢ଼ିର ଆଣ୍ଟି-ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗାଇଡେଡ ମିସାଇଲ। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ‘ହେଲିନା’ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା। ଏହା ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ‘ନାଗ’ ମିସାଇଲର ଏକ ରୂପାନ୍ତରିତ ସଂସ୍କରଣ।
ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ପରିଚୟ: ଏହି ତୃତୀୟ ପିଢ଼ିର ସ୍ୱଦେଶୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମୁତୟନ ହେବା ପରେ, ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସେହି କେତେକ ହାତଗଣତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜସ୍ୱ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ‘ଆଣ୍ଟି-ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗାଇଡେଡ’ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ରହିଛି।
ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପରିକଳ୍ପନା ୧୯୮୦ ଦଶକରେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ‘ମିସାଇଲ୍ ମ୍ୟାନ’ ଡ. ଏ.ପି.ଜେ. ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ‘ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଗାଇଡେଡ ମିସାଇଲ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍’ (IGMDP) ଅଧୀନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ‘ନାଗ୍’ (Nag) ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଏବେ ଅନେକ ଉନ୍ନତ ସଂସ୍କରଣ ବିକଶିତ ହୋଇସାରିଛି। ‘ଧ୍ରୁବାସ୍ତ୍ର’ ହେଉଛି ଏହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ‘ଏୟାର-ଲଞ୍ଚଡ’ (Air-launched) ଅବତାର, ଯାହାକୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନେଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ (HAL) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ‘ରୁଦ୍ର’ (Rudra) ଏବଂ ‘ପ୍ରଚଣ୍ଡ’ (Prachand) ଭଳି ଆଟାକ ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ସହଜରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ।
ଧ୍ରୁବାସ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର ‘ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଗେଟ’ ଗାଇଡାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ
IIR ସିକର: ଏଥିରେ ଥିବା ‘ଇମେଜିଂ ଇନଫ୍ରାରେଡ’ ସିକର ଥରେ ଟାର୍ଗେଟ ଲକ କରିବା ପରେ ଆପେଆପେ ଶତ୍ରୁ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ପିଛା କରି ଧ୍ୱଂସ କରେ। ଏହା ଘନ ଅନ୍ଧକାର ବା ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉତ୍ତାପକୁ (Heat Signature) ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ।
ଟପ-ଆଟାକ ମୋଡ: ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଶତ୍ରୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ଅଂଶ ଅର୍ଥାତ ଉପର ଭାଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ‘ଟପ-ଆଟାକ’ କରିପାରେ।
ଘାତକ କ୍ଷମତା ଓ ବିଶେଷତ୍ୱ:
ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଞ୍ଜ: ପ୍ରାୟ ୭ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଫଳରେ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଶତ୍ରୁର ରାଡାର ପରିସର ବାହାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ।
ଓଜନ ଓ ଉପଯୋଗିତା: ମାତ୍ର ୪୩ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଓଜନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଲଦାଖ ଭଳି ଉଚ୍ଚ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ।
ଭେଦନ କ୍ଷମତା: ଏହା ଶତ୍ରୁର ପ୍ରାୟ ୮୦୦ ମିଲିମିଟର ମୋଟା ସୁରକ୍ଷା କବଚ (Armor) କୁ ସହଜରେ ଛେଦ କରିପାରେ।
ସେନାରେ ସାମିଲ ଓ ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା:
ଭାରତ ସରକାର ‘ଧ୍ରୁବାସ୍ତ୍ର’କୁ ସେନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୩ରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ (DAC) ପକ୍ଷରୁ ୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ମିସାଇଲ୍ କିଣିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେନାରେ ୫୦୦ ମିସାଇଲ୍ ଓ ୪୦ଟି ଲଞ୍ଚର ସାମିଲ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
ଏହି ସ୍ୱଦେଶୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିଦେଶୀ ‘କୋନକୁର୍ସ’ (Konkurs) ଏବଂ ‘ମିଲନ୍’ (MILAN) ଉପରେ ଆମର ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ କମାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ DRDO ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣ ‘ସାଣ୍ଟ୍’ (SANT) ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଧ୍ରୁବାସ୍ତ୍ରର ଏହି ସଫଳତା ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ପରିପକ୍ୱତା ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରମାଣ।