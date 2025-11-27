ସବୁଠୁ ଦାମୀ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍; ମୂଲ୍ୟ ଶୁଣି ଉଡ଼ିଯିବ ହୋସ୍, ଏହି ଦାମରେ କିଣିଦେବ ୫ଟି କାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ …

Most Expensive Number Plate: ହରିୟାଣାର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ୧.୧୭ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

Most Expensive Number Plate: ଭାରତରେ, କାରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଯାତ୍ରାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ଗର୍ବ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧିର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ ନୂଆ ମଡେଲ୍ ବଜାରରେ ଆସିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ପାଇବାର ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଇଚ୍ଛା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।

ଏହି ଆଗ୍ରହ ହରିୟାଣାର ଅନଲାଇନ୍ ନିଲାମରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ‘HR88B8888’ ନମ୍ବରଟି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ନିଲାମରେ, ଏହି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ୧.୧୭ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ପ୍ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏତେ ମହଙ୍ଗା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ କିଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେତେ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ଫ୍ୟାନ୍ସି ନମ୍ବର କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ: ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ହାରରେ ଟିକସ ଲାଗୁ ହୁଏ, କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ୧୮% GST ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ନିଆଯାଏ। ତଥାପି, ସରକାର ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।

ଫ୍ୟାନ୍ସି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ୨୮% GST ଲଗାଇବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭାରୀ ଟିକସ ବୋଝର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ।

ଯଦି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ୧.୧୭ କୋଟିର ବିଡ୍ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ୨୮% GST ଲାଗୁ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ରେତାଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରାୟ ୩୨.୭୬ ଲକ୍ଷ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଟିକସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଲାମ ପରିମାଣ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ, କାରଣ ସରକାର ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲଗ୍ଜରୀ ପେମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହଯାଉଛି।

ର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି କ’ଣ:ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ୧୮% GST ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ ଟିକସର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଭାଷା ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଫ୍ୟାନ୍ସି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ୨୮% ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବ୍‌ରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଲୋଡାଯାଇଛି।

ଅନୁମତି ବିନା ଫ୍ୟାନ୍ସି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍: ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁମତି ବିନା ଫ୍ୟାନ୍ସି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରୀ ଜୋରିମାନା ହୋଇପାରେ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ଯେତେ ଅନନ୍ୟ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଏହା ସରକାରୀ ନିଲାମ ମାଧ୍ୟମରେ କିଣାଯାଇ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହାକୁ ନିୟମର ସିଧାସଳଖ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଯଦି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୨୮% GST ଲାଗୁ ହୁଏ, ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ସି ନମ୍ବର କିଣିବା ଆହୁରି କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଡିଂ କରିବା ଏବଂ ତା’ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟିକସ ଦେବା ଫ୍ୟାନ୍ସି ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଦେବ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଟିକସ ସରକାରଙ୍କ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନୀତିର ଏକ ଅଂଶ।

 

 

