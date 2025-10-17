New ODI Jersey: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭାରତର ନୂଆ ODI ଜର୍ସି, ଏପରି ରହିଛି ଲୁକ୍, ଏହାସହ ରହିଛି ନୂଆ ସ୍ପନ୍ସରର ନାମ

କିଏ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଚିମ୍ ର ନୂଆ ସ୍ପନ୍ସର।

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ODI ସିରିଜ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ODI ଜର୍ସି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ଜର୍ସିଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି।

ପର୍ଥର ଅପ୍ଟସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ଏବଂ ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ODI ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜର୍ସିର କାନ୍ଧରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସାମ୍ନା ଭାଗରେ ନୂଆ ସ୍ପନ୍ସରର ଲୋଗୋ ରହିଛି।

ଆପୋଲୋ ଟାୟର୍ସ ହେଉଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜର୍ସିର ନୂଆ ସ୍ପନ୍ସର। ଡ୍ରିମ୧୧ ସହିତ ବିସିସିଆଇର ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ, ଟାୟାର କମ୍ପାନୀ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ବିଡ୍ କରିଥିଲା।

ଆପୋଲୋ ଟାୟର୍ସ ବିସିସିଆଇ ସହିତ ୫୭୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ। ଆପୋଲୋ ଟାୟର୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇକୁ ୪.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବ।

ଏହା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଶେଷ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଉଭୟ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନିକିଆ ଖେଳିବେ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ।

